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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de En-Nesyri sonrası 2 bomba birden! Galatasaray da peşinden koşmuştu: Jose Mourinho onu istedi…
Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:52

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de En-Nesyri sonrası 2 bomba birden! Galatasaray da peşinden koşmuştu: Jose Mourinho onu istedi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Maximin, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun transferlerinden sonra En-Nesyri ile de her konuda anlaşan Kanarya, kısa süre içerisinde oyuncuyu İstanbul'a getirmenin peşinde. Bu sırada Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 2 oyuncunun daha transferini istedi. Galatasaray'ın da peşinden koştuğu yıldız oyuncu için Fenerbahçe devrede. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de En-Nesyri sonrası 2 bomba birden! Galatasaray da peşinden koşmuştu: Jose Mourinho onu istedi…

Son dakika haberleri… Jose Mourinho ile ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, transferde de dikkat çeken adımlar atıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de En-Nesyri sonrası 2 bomba birden! Galatasaray da peşinden koşmuştu: Jose Mourinho onu istedi…

Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın transferlerini noktalayan Kanarya, En Nesyri'yi de İstanbul'a getirecek.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de En-Nesyri sonrası 2 bomba birden! Galatasaray da peşinden koşmuştu: Jose Mourinho onu istedi…

Bunun yanı sıra ise Fenerbahçe'nin gündeminde en az 2 ismin daha olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de En-Nesyri sonrası 2 bomba birden! Galatasaray da peşinden koşmuştu: Jose Mourinho onu istedi…

EN-NESYRI BİRKAÇ GÜNE İSTANBUL'DA

İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre; 27 yaşındaki 1.92'lik forvetin bonservisi 18 milyon Euro + 7 milyon Euro bonus şeklinde olacak.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de En-Nesyri sonrası 2 bomba birden! Galatasaray da peşinden koşmuştu: Jose Mourinho onu istedi…

4 yıllık kontrat yapılacak oyuncu da sezon başına 4 milyon Euro alacak. En Nesyri'nin birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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