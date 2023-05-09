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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 09.05.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 13:37

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Son haftalarda puan kayıpları yaşayan F.Bahçe, bu sezon 9 farklı futbolcusunun bireysel hatasıyla 11 karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü. Bu gollerle 14 puan kaybetti. Ligde Giresunspor maçında puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de dün Başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi. Kritik toplantıda neler konuşuldu? Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu? Fenerbahçe camiasında bu sorular gündeme gelirken, Ali Koç'un sözleri de ortaya çıktı. İşte kritik toplantının detayları...

UĞUR ÇEM
Samet YÜKSEL
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, son maçında Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı ve dün de Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte puan farkı yenide 5'e çıktı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Giresunspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, bu sezon küme düşme hattındaki takımların hepsinden puan kaybıyla ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

JESUS BİREYSEL HATALARIN KURBANO OLDU

Jorge Jesus'un Fenerbahçesi, yaptığı bireysel hataların kurbanı oldu. Son olarak Giresun deplasmanında benzer bir senaryo yaşayan Kanarya, Attila Szalai'nin dikkatsizliği sonucu sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılırken, şampiyonluk yolunda çok kritik ve önemli 2 puandan oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

F.Bahçe, bu sezon 9 farklı futbolcusunun bireysel hatasıyla 11 karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü. Bu gollerle 14 puan kaybetti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

EN BÜYÜK SIKINTI STOPERLERDE

Özellikle savunmadaki isimler hatalarda başrolü oynadı. Giresunspor karşılaşmasında, Macar Milli Takımı'nın da en önemli silahı olan Szalai, kalesini düşürdü. İstanbulspor maçında Ferdi penaltıya sebep oldu.

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