Giriş Tarihi: 09.05.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 13:37

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Son haftalarda puan kayıpları yaşayan F.Bahçe, bu sezon 9 farklı futbolcusunun bireysel hatasıyla 11 karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü. Bu gollerle 14 puan kaybetti. Ligde Giresunspor maçında puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de dün Başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi. Kritik toplantıda neler konuşuldu? Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu? Fenerbahçe camiasında bu sorular gündeme gelirken, Ali Koç'un sözleri de ortaya çıktı. İşte kritik toplantının detayları...