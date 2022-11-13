Giriş Tarihi: 13.11.2022 13:41
Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
13:49
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den bir Macar yıldız hamlesi daha! Jorge Jesus onayladı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de dün Giresunspor'a 1-0 mağlup Fenerbahçe bu sezon ilk kez Kadıköy'de bir maçta mağlup oldu. Jorge Jesus gelişiyle birlikte beğeni toplayan bir futbol oynayan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, Szalai'den sonra bir Macar yıldızı daha transfer edecek. İşte son dakika haberinin detayları...