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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den bir Macar yıldız hamlesi daha! Jorge Jesus onayladı...
Giriş Tarihi: 13.11.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 13:49

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den bir Macar yıldız hamlesi daha! Jorge Jesus onayladı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de dün Giresunspor'a 1-0 mağlup Fenerbahçe bu sezon ilk kez Kadıköy'de bir maçta mağlup oldu. Jorge Jesus gelişiyle birlikte beğeni toplayan bir futbol oynayan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, Szalai'den sonra bir Macar yıldızı daha transfer edecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den bir Macar yıldız hamlesi daha! Jorge Jesus onayladı...

Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe 1-0 öne geçtiği maçta rakibi Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu ve Kadıköy'de ilk kez yenilgiyle tanıştı. Fenerbahçe'de Joao Pedro iki sart kart görerek oyundan atıldı ve Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den bir Macar yıldız hamlesi daha! Jorge Jesus onayladı...

Fenerbahçe'nin tek golünü Enner Valencia (P) atarken, Giresunspor'un iki golünü de Borja Sainz kaydetti. Sainz, Galatasaray'ı yıkan golü de atan oyuncuydu ve bu iki maçta da 3 gol atmayı başardı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den bir Macar yıldız hamlesi daha! Jorge Jesus onayladı...

JESUS: "HALA LİDERİZ"

Giresunspor'a mağlup olan teknik direktör Jorge Jesus, maçtan sonra özeleştiride bulanan açıklamalarda yaptı. Portekizli hoca, "Bu sonucu beklemiyorduk. İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyorduk. Sonrasında iki gol yedik. Ancak hâlâ lideriz" dedi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den bir Macar yıldız hamlesi daha! Jorge Jesus onayladı...

DÜNYA KUPASI ARASINA LİDER GİTTİ

Jorge Jesus'la bu sezon bambaşka bir futbol oynayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlarken, ligde 14. haftayı 2 puan farkla lider tamamladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den bir Macar yıldız hamlesi daha! Jorge Jesus onayladı...

ARA TRANSFER İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Yaz transfer sezonunda kadrosuna birçok yıldızı katan Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, eksik bölgeler için transfer girişimlerine şimdiden başladı.

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