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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Kadir Sağlam’a büyük tepki! Kararları maça damga vurdu: İlk yarı biter bitmez…
Giriş Tarihi: 10.03.2024 20:26 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 21:20

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Kadir Sağlam’a büyük tepki! Kararları maça damga vurdu: İlk yarı biter bitmez…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ilk yarının sonunda hakem Kadir Sağlam'a sert tepki gösterdi. Verdiği kararlarla tepki çeken Kadir Sağlam için tribünlerden ve sosyal medyadan sert eleştiriler geldi. Öte yandan maçın ilk yarısı biter bitmez iki takım futbolcuları arasında da kısa süreli bir arbede yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Kadir Sağlam’a büyük tepki! Kararları maça damga vurdu: İlk yarı biter bitmez…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Zirveyi kovalayan Fenerbahçe, Pendikspor'u konuk etti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Kadir Sağlam’a büyük tepki! Kararları maça damga vurdu: İlk yarı biter bitmez…

29. hafta maçında mutlak galibiyet alarak puan farkının açılmasına izin vermek istemeyen Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Kadir Sağlam’a büyük tepki! Kararları maça damga vurdu: İlk yarı biter bitmez…

Union Saint Gilloise galibiyetinin ardından Pendikspor'a karşı beklentilerin altında bir performans sergileyen saru-lacivertliler, 30. dakikada 1-0 geriye düşmüştü.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Kadir Sağlam’a büyük tepki! Kararları maça damga vurdu: İlk yarı biter bitmez…

Öte yandan maçın hakemi Kadir Sağlam, ilk yarıda verdiği kararlarla tepki çekti. İlk yarı sonunda iki takım futbolcuları birbirine girdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Kadir Sağlam’a büyük tepki! Kararları maça damga vurdu: İlk yarı biter bitmez…

KARARLARI MAÇA DAMGA VURDU

Mücadelenin ilk 45 dakikası faul kararları nedeniyle sıkça dururken hakem Kadir Sağlam, çok kez kartına başvurdu.

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