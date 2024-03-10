Giriş Tarihi: 10.03.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
21:20
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Kadir Sağlam’a büyük tepki! Kararları maça damga vurdu: İlk yarı biter bitmez…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ilk yarının sonunda hakem Kadir Sağlam'a sert tepki gösterdi. Verdiği kararlarla tepki çeken Kadir Sağlam için tribünlerden ve sosyal medyadan sert eleştiriler geldi. Öte yandan maçın ilk yarısı biter bitmez iki takım futbolcuları arasında da kısa süreli bir arbede yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…