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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye olay sözler! "Florya'da petrol mü var derler! Yaşına bakmadan, hovardaca..."
Giriş Tarihi: 20.07.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 10:11

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye olay sözler! "Florya'da petrol mü var derler! Yaşına bakmadan, hovardaca..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekilirken, kulüpler sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in 4 büyükleri yaptıkları transferler ve ilgilendikleri isimlerle yine manşetleri süslerken, Türk futbolunda son günlerde birçok gelişme yaşandı. SABAH Spor'un usta yazarlarından Levent Tüzemen yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye olay sözler! Florya’da petrol mü var derler! Yaşına bakmadan, hovardaca...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekilirken, kulüpler sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in 4 büyükleri yaptıkları transferler ve ilgilendikleri isimlerle yine manşetleri süslerken, Türk futbolunda son günlerde birçok gelişme yaşandı. SABAH Spor'un usta yazarlarından Levent Tüzemen yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye olay sözler! Florya’da petrol mü var derler! Yaşına bakmadan, hovardaca...

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun fikstür çekimi yapıldı ve yeni sezon heyecanının başlamasına sayılı günler kaldı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye olay sözler! Florya’da petrol mü var derler! Yaşına bakmadan, hovardaca...

Süper Lig ekipleri bir yandan da transfere yoğun mesai harcarken, SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye olay sözler! Florya’da petrol mü var derler! Yaşına bakmadan, hovardaca...

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Tüzemen, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye olay sözler! Florya’da petrol mü var derler! Yaşına bakmadan, hovardaca...

İşte Levent Tüzemen'in değerlendirmeleri;

"HEM KADROSU İYİ HEM DE ŞENOL GÜNEŞ'İ VAR!"

Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu, çok tecrübeli de bir hocası var. Ama sosyal medyada gaza gelen taraftar 'Neden transfer yok' diye kızıyor. Oysa yönetim 24 saatte iki oyuncuyu bitirdi. Eldeki futbolculara bakıldığında taraftarın yaptığı haksızlık değil mi?

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