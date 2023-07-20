Giriş Tarihi: 20.07.2023 10:11
Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
10:11
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye olay sözler! "Florya'da petrol mü var derler! Yaşına bakmadan, hovardaca..."
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekilirken, kulüpler sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in 4 büyükleri yaptıkları transferler ve ilgilendikleri isimlerle yine manşetleri süslerken, Türk futbolunda son günlerde birçok gelişme yaşandı. SABAH Spor'un usta yazarlarından Levent Tüzemen yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...