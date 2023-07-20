Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye olay sözler! "Florya'da petrol mü var derler! Yaşına bakmadan, hovardaca..."

İşte Levent Tüzemen'in değerlendirmeleri;

"HEM KADROSU İYİ HEM DE ŞENOL GÜNEŞ'İ VAR!"

Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu, çok tecrübeli de bir hocası var. Ama sosyal medyada gaza gelen taraftar 'Neden transfer yok' diye kızıyor. Oysa yönetim 24 saatte iki oyuncuyu bitirdi. Eldeki futbolculara bakıldığında taraftarın yaptığı haksızlık değil mi?