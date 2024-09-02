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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ferdi gerçeği ortaya çıktı! Rekor zammı reddetti: Para için değil, hayallerim için gidiyorum
Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 10:12

SON DAKİKA: Ferdi gerçeği ortaya çıktı! Rekor zammı reddetti: Para için değil, hayallerim için gidiyorum

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den 30+5 milyon Euro bedelle Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu'nun transfer gerçeği ortaya çıktı. Genç yıldız, Sarı-Lacivertli yönetimin rekor zam teklifine rağmen "Para için değil, hayallerim için gidiyorum" diyerek Premier Lig'in yolunu tuttu. İşte Ferdi ve Fenerbahçe yönetimi arasında satır satır yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA: Ferdi gerçeği ortaya çıktı! Rekor zammı reddetti: Para için değil, hayallerim için gidiyorum
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SON DAKİKA: Ferdi gerçeği ortaya çıktı! Rekor zammı reddetti: Para için değil, hayallerim için gidiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Alanyaspor maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu için yönetimin büyük fedakârlık yaptığını, buna rağmen oyuncunun gidişine engel olamadığını açıklamıştı...

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SON DAKİKA: Ferdi gerçeği ortaya çıktı! Rekor zammı reddetti: Para için değil, hayallerim için gidiyorum

SABAH SPOR, 24 yaşındaki milli sol bekin transfer döneminde yaşananların perdesini aralıyor.

SON DAKİKA: Ferdi gerçeği ortaya çıktı! Rekor zammı reddetti: Para için değil, hayallerim için gidiyorum

Sadece Sarı-Lacivertli formayla değil A Milli Takım ile EURO 2024'te başarılı bir performans ortaya koyan Ferdi, İngiltere'den gelen teklife kayıtsız kalamadı.

SON DAKİKA: Ferdi gerçeği ortaya çıktı! Rekor zammı reddetti: Para için değil, hayallerim için gidiyorum

1.5 MİLYON EURO MAAŞ ALIYORDU
Ferdi, bir sezon önce gelen tekliflere rağmen Başkan Ali Koç'a "Siz ne derseniz o" diyerek kulüpte kalmıştı.

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