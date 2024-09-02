Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
10:12
SON DAKİKA: Ferdi gerçeği ortaya çıktı! Rekor zammı reddetti: Para için değil, hayallerim için gidiyorum
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den 30+5 milyon Euro bedelle Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu'nun transfer gerçeği ortaya çıktı. Genç yıldız, Sarı-Lacivertli yönetimin rekor zam teklifine rağmen "Para için değil, hayallerim için gidiyorum" diyerek Premier Lig'in yolunu tuttu. İşte Ferdi ve Fenerbahçe yönetimi arasında satır satır yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...