Giriş Tarihi: 24.09.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
20:32
SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da Wilfried Zaha şoku yaşanıyor! Lyon’da aradığını bulamadı: Öyle bir gerçek ortaya çıktı ki...
Son dakika haberleri… İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a imza atan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımla beklentilerin altında kalmıştı. Yaz transfer döneminin son günlerine doğru Türkiye'den ayrılarak Olimpik Lyon'a transfer olan yıldız futbolcu, Fransa'da da aradığını bulamadı. İşte son dakika haberinin detayları…