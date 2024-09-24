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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da Wilfried Zaha şoku yaşanıyor! Lyon’da aradığını bulamadı: Öyle bir gerçek ortaya çıktı ki...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 20:26 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 20:32

SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da Wilfried Zaha şoku yaşanıyor! Lyon’da aradığını bulamadı: Öyle bir gerçek ortaya çıktı ki...

Son dakika haberleri… İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a imza atan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımla beklentilerin altında kalmıştı. Yaz transfer döneminin son günlerine doğru Türkiye'den ayrılarak Olimpik Lyon'a transfer olan yıldız futbolcu, Fransa'da da aradığını bulamadı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da Wilfried Zaha şoku yaşanıyor! Lyon’da aradığını bulamadı: Öyle bir gerçek ortaya çıktı ki...

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, büyük hayal kırıklığı yarattı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da Wilfried Zaha şoku yaşanıyor! Lyon’da aradığını bulamadı: Öyle bir gerçek ortaya çıktı ki...

Bu yaz transfer döneminin son günlerinde Fransa Ligue 1 ekibinden Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha, şu ana kadar Fransa'da da beklentileri karşılayamadı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da Wilfried Zaha şoku yaşanıyor! Lyon’da aradığını bulamadı: Öyle bir gerçek ortaya çıktı ki...

Fransa'nın en büyük spor gazetelerinden L'Equipe, Zaha'nın "antrenmanlarda kendini fazla zorlamadığı" yönünde bir bilgi paylaştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da Wilfried Zaha şoku yaşanıyor! Lyon’da aradığını bulamadı: Öyle bir gerçek ortaya çıktı ki...

Haberde, sezon başında kadro dışı olan Jordan Veretout'un, Zaha'dan sonra takıma katılmasına ragmen 2 maç oynadığı notu düşüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da Wilfried Zaha şoku yaşanıyor! Lyon’da aradığını bulamadı: Öyle bir gerçek ortaya çıktı ki...

Öte yandan Fildişili yıldız futbolcunun, Galatasaray'da forma şansı bulamadığı dönemlerde de antrenmanlardaki isteksiz tavırlarıyla gündeme geldiği vurgulandı.

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