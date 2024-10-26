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Haberler Galeri Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı analiz! SABAH Spor’un usta yazarları yorumladı: “Acı tecrübeden ders çıkarır…”
Giriş Tarihi: 26.10.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 08:53

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı analiz! SABAH Spor’un usta yazarları yorumladı: “Acı tecrübeden ders çıkarır…”

Son dakika haberleri… Avrupa maçlarının ardından futbolseverler pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisine kilitlendi. Süper Lig'de sezonun gidişatına doğrudan etki edecek olan dev mücadeleyi SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve Ali Gültiken değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı analiz! SABAH Spor’un usta yazarları yorumladı: Acı tecrübeden ders çıkarır…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmeyen lider Galatasaray, 25 puanla zirvede alıyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı analiz! SABAH Spor’un usta yazarları yorumladı: Acı tecrübeden ders çıkarır…

Ligin bir diğer yenilgisiz takımı ve liderlin en yakın takipçisi Beşiktaş ise 20 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı analiz! SABAH Spor’un usta yazarları yorumladı: Acı tecrübeden ders çıkarır…

28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek olan iki dev takım, Süper Lig'de sezonun gidişatına da önemli bir etkide bulunacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı analiz! SABAH Spor’un usta yazarları yorumladı: Acı tecrübeden ders çıkarır…

Tüm futbolseverler haftanın en önemli maçına kilitlenmişken SABAH Spor'un usta yazarları da zorlu karşılaşmayı analiz etti.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı analiz! SABAH Spor’un usta yazarları yorumladı: Acı tecrübeden ders çıkarır…

Levent Tüzemen ve Ali Gültiken, derbi öncesi 5 farklı soruya yanıt verirken karşılaşmada öne çıkacak detayları da okuyucularla paylaştı.

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