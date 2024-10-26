Giriş Tarihi: 26.10.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024
08:53
Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı analiz! SABAH Spor’un usta yazarları yorumladı: “Acı tecrübeden ders çıkarır…”
Son dakika haberleri… Avrupa maçlarının ardından futbolseverler pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisine kilitlendi. Süper Lig'de sezonun gidişatına doğrudan etki edecek olan dev mücadeleyi SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve Ali Gültiken değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…