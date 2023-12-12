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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray gruptan nasıl çıkar! Cimbom son 16’ya nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve Şampiyonlar Ligi puan durumu…
Giriş Tarihi: 12.12.2023 21:49 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 21:54

Son dakika haberleri: Galatasaray gruptan nasıl çıkar! Cimbom son 16’ya nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve Şampiyonlar Ligi puan durumu…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ve son yılların en kritik maçına çıkan Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşıyor. Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray'ın büyük bir destek bekliyor. Danimarka'ya giden sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına sonsuza destek verirken futbolseverlerin aklında da tek bir soru yer aldı. Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag ile karşılaşacak olan Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Son 16'ya nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve Şampiyonlar Ligi puan durumu…

Son dakika haberleri: Galatasaray gruptan nasıl çıkar! Cimbom son 16’ya nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve Şampiyonlar Ligi puan durumu…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön eleme turundan katılmaya hak kazandı.

Son dakika haberleri: Galatasaray gruptan nasıl çıkar! Cimbom son 16’ya nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve Şampiyonlar Ligi puan durumu…

Gruplara kalmak için 1. Ön eleme turu ve play-off maçları dahil olmak üzere 3 tur geçmek zorunda olan Aslan, rakiplerini birer birer eledi.

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Son dakika haberleri: Galatasaray gruptan nasıl çıkar! Cimbom son 16’ya nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve Şampiyonlar Ligi puan durumu…

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir yolu başarıyla geçerek gruplara kalan Galatasaray, çok daha zorlu rakiplerle eşleşti.

Son dakika haberleri: Galatasaray gruptan nasıl çıkar! Cimbom son 16’ya nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve Şampiyonlar Ligi puan durumu…

Devler Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Aslan, başarılı bir Avrupa performansı sergiledi.

Son dakika haberleri: Galatasaray gruptan nasıl çıkar! Cimbom son 16’ya nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve Şampiyonlar Ligi puan durumu…

Grubun ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci maçında Manchester United'ı İngiltere'de 3-2 mağlup etti.

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