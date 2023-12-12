Giriş Tarihi: 12.12.2023 21:49 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 21:54

Son dakika haberleri: Galatasaray gruptan nasıl çıkar! Cimbom son 16’ya nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve Şampiyonlar Ligi puan durumu…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ve son yılların en kritik maçına çıkan Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşıyor. Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray'ın büyük bir destek bekliyor. Danimarka'ya giden sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına sonsuza destek verirken futbolseverlerin aklında da tek bir soru yer aldı. Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag ile karşılaşacak olan Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Son 16'ya nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve Şampiyonlar Ligi puan durumu…