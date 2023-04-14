Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:02
Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
11:02
Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni kriz! Kritik toplantıda Dursun Özbek ve Ali Koç karşı karşıya geldi ve...
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, geçtiğimiz günlerde yabancı sınırı için bir araya geldi. Kritik toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç karşı karşıya geldi. İki kulübün talepleri ortaya çıkarken, iki başkan arasındaki diyalog dikkat çekti. İşte tüm ayrıntılar...