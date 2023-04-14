Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni kriz! Kritik toplantıda Dursun Özbek ve Ali Koç karşı karşıya geldi ve...
Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:02

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni kriz! Kritik toplantıda Dursun Özbek ve Ali Koç karşı karşıya geldi ve...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, geçtiğimiz günlerde yabancı sınırı için bir araya geldi. Kritik toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç karşı karşıya geldi. İki kulübün talepleri ortaya çıkarken, iki başkan arasındaki diyalog dikkat çekti. İşte tüm ayrıntılar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni kriz! Kritik toplantıda Dursun Özbek ve Ali Koç karşı karşıya geldi ve...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, geçtiğimiz günlerde yabancı sınırı için bir araya geldi. Kritik toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç karşı karşıya geldi. İki kulübün talepleri ortaya çıkarken, iki başkan arasındaki diyalog dikkat çekti. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni kriz! Kritik toplantıda Dursun Özbek ve Ali Koç karşı karşıya geldi ve...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala heyecan doruk noktasına ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni kriz! Kritik toplantıda Dursun Özbek ve Ali Koç karşı karşıya geldi ve...

Hem şampiyonluk hem de küme düşmeme yarışında büyük bir çekişme yaşanırken, Türk futbolunu ilgilendiren en önemli konulardan biri gelecek sezonun yabancı sayısı oldu.

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni kriz! Kritik toplantıda Dursun Özbek ve Ali Koç karşı karşıya geldi ve...

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, geçtiğimiz günlerde bir araya gelmiş ve konuyla ilgili uzun süren bir toplantı gerçekleştirmişti.

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni kriz! Kritik toplantıda Dursun Özbek ve Ali Koç karşı karşıya geldi ve...

Herhangi bir sonucun çıkmadığı toplantıyla ilgili SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, dikkat çeken bilgileri aktardı.

SON DAKİKA