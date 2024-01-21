Giriş Tarihi: 21.01.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
21:07
Son dakika haberleri: Galatasaray maçında Trabzonspor tribünlerinden görülmemiş tepki! Kerem Aktürkoğlu’nun golünden hemen sonra…
Son dakika haberleri… Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Papara Park'ta oynanan dev mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Trabzonspor'a karşı aldığı farklı galibiyetten sonra Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle birlikte zirveye tekrar ortak olan Galatasaray, 54 puana ulaştı. Wilfried Zaha'nın damga vurduğu müthiş mücadelede Trabzonspor tribünlerinden de görülmemiş bir tepki geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golden sonra yaşananlar geceye damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…