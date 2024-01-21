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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray maçında Trabzonspor tribünlerinden görülmemiş tepki! Kerem Aktürkoğlu’nun golünden hemen sonra…
Giriş Tarihi: 21.01.2024 21:06 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 21:07

Son dakika haberleri: Galatasaray maçında Trabzonspor tribünlerinden görülmemiş tepki! Kerem Aktürkoğlu’nun golünden hemen sonra…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Papara Park'ta oynanan dev mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Trabzonspor'a karşı aldığı farklı galibiyetten sonra Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle birlikte zirveye tekrar ortak olan Galatasaray, 54 puana ulaştı. Wilfried Zaha'nın damga vurduğu müthiş mücadelede Trabzonspor tribünlerinden de görülmemiş bir tepki geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golden sonra yaşananlar geceye damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray maçında Trabzonspor tribünlerinden görülmemiş tepki! Kerem Aktürkoğlu’nun golünden hemen sonra…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 21. haftanın en kritik maçı, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynandı.

Son dakika haberleri: Galatasaray maçında Trabzonspor tribünlerinden görülmemiş tepki! Kerem Aktürkoğlu’nun golünden hemen sonra…

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u ağırladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmasının ardından Galatasaray, zor deplasmanda hata yapmadı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray maçında Trabzonspor tribünlerinden görülmemiş tepki! Kerem Aktürkoğlu’nun golünden hemen sonra…

Bordo-mavili ekibe karşı oynadığı karşılaşmadan tam 5-1'lik galibiyetle çıkan Aslan, Süper Lig'de puanını 54 yaptı.

Son dakika haberleri: Galatasaray maçında Trabzonspor tribünlerinden görülmemiş tepki! Kerem Aktürkoğlu’nun golünden hemen sonra…

Fenerbahçe'yle yeniden eşitlenen sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta İstanbulspor'u sahasında ağırlayacak.

Son dakika haberleri: Galatasaray maçında Trabzonspor tribünlerinden görülmemiş tepki! Kerem Aktürkoğlu’nun golünden hemen sonra…

Trabzonspor ise Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.

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