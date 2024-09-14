Giriş Tarihi: 14.09.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
22:09
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Rizespor maçında 6 değişiklik yapılması gündem olmuştu! Kural ortaya çıktı: İşte sebebi…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Zorlu mücadeleye etkili başlayan sari-kırmızılı ekip, başından sonuna kadar da üstün bir oyun sergiledi. Rakibini 5-0 mağlup eden Galatasaray, ikinci yarıda yapılan 6. değişiklikle gündem olmuştu. Bu değişikliğin yapılma sebebi ise sonradan anlaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…