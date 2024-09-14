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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Rizespor maçında 6 değişiklik yapılması gündem olmuştu! Kural ortaya çıktı: İşte sebebi…
Giriş Tarihi: 14.09.2024 22:08 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 22:09

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Rizespor maçında 6 değişiklik yapılması gündem olmuştu! Kural ortaya çıktı: İşte sebebi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Zorlu mücadeleye etkili başlayan sari-kırmızılı ekip, başından sonuna kadar da üstün bir oyun sergiledi. Rakibini 5-0 mağlup eden Galatasaray, ikinci yarıda yapılan 6. değişiklikle gündem olmuştu. Bu değişikliğin yapılma sebebi ise sonradan anlaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Rizespor maçında 6 değişiklik yapılması gündem olmuştu! Kural ortaya çıktı: İşte sebebi…

Son dakika haberleri… Milli aranın ardından Süper Lig'de ilk maçına Rizespor karşısında çıkan Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Rizespor maçında 6 değişiklik yapılması gündem olmuştu! Kural ortaya çıktı: İşte sebebi…

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, Davinson, Abdülkerim, Sara, Mertens ve Barış Alper kaydetti.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Rizespor maçında 6 değişiklik yapılması gündem olmuştu! Kural ortaya çıktı: İşte sebebi…

Bu sonuçla birlikte ligde puanını 12 yapan Galatasaray, maç fazlasıyla da liderliğe yükseldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Rizespor maçında 6 değişiklik yapılması gündem olmuştu! Kural ortaya çıktı: İşte sebebi…

"TAÇSIZ KRAL" ANILDI

Galatasaraylı taraftarlar, "Taçsız Kral" lakaplı efsane futbolcuları Metin Oktay'ı ölümünün 33. yılında statta da andı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray - Rizespor maçında 6 değişiklik yapılması gündem olmuştu! Kural ortaya çıktı: İşte sebebi…

Taraftarlar, üzerlerinde "Seni sevenleri bir kez üzdün", "Senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar?" ve "Taçsız Kral Tek Aşkıydı Galatasaray" yazılarının bulunduğu pankartları stadın farklı bölgelerine astı.

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