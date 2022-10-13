Giriş Tarihi: 13.10.2022 16:44
Güncelleme Tarihi: 13.10.2022
16:44
Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! Cihan Çanak transferi için...
Son dakika transfer haberleri: Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Belçika ekibi Standart Liege'de forma giyen genç yıldız için iki takım da transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Liege'de forma giyen genç yıldız Cihan Çanak için görüşmeleri başladığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...