Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! Cihan Çanak transferi için...

CİHAN ÇANAK İKİ TAKIMI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Takvim'in haberine göre, iki takım da Belçika ekibi Standart Liege'de forma giyen genç yıldız Cihan Çanak için karşı karşıya geldi. Liege'in, 17 yaşındaki kanat oyuncusuna yeni bir sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.