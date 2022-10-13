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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! Cihan Çanak transferi için...
Giriş Tarihi: 13.10.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 16:44

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! Cihan Çanak transferi için...

Son dakika transfer haberleri: Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Belçika ekibi Standart Liege'de forma giyen genç yıldız için iki takım da transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Liege'de forma giyen genç yıldız Cihan Çanak için görüşmeleri başladığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! Cihan Çanak transferi için...

Yaz transfer döneminde yaptıkarı hamlelerle dikkat çeken Galatasaray ve Fenerbahçe bir transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip Belçika'da forma giyen genç yıldız için hamle yapmaya başladı.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! Cihan Çanak transferi için...

G.SARAY VE F.BAHÇE'DEN YENİ TRANSFER HAMLESİ

Bu sezon öncesi Okan Buruk ve Jorge Jesus'un doğrultuları yönünde tranferlerini gerçekleştiren Fenerbahçe ve Galatasaray ara transfer dönemi için yeni bir hamle yapmak istiyor.

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Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! Cihan Çanak transferi için...

CİHAN ÇANAK İKİ TAKIMI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Takvim'in haberine göre, iki takım da Belçika ekibi Standart Liege'de forma giyen genç yıldız Cihan Çanak için karşı karşıya geldi. Liege'in, 17 yaşındaki kanat oyuncusuna yeni bir sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! Cihan Çanak transferi için...

Belçika ekibi Standart Liege, Cihan Çanak'ın önümüzdeki yıllarda büyük bir yıldız adayı olacağına inanıyor. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Cihan Çanak için Standart Liege ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe genç yıldız için karşı karşıya! Cihan Çanak transferi için...

Belçika U17 Milli Takımı'nın formasını Cihan Çanak, her iki kanatta da oynayabiliyor. Standard Liege'in Cihan Çanak'ın 2024 senesinde sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için teklif yaptığı da öğrenildi.

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