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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'da 2 şok ayrılık! Okan Buruk üstlerini resmen çizdi...
Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 12:00

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 2 şok ayrılık! Okan Buruk üstlerini resmen çizdi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katarak adından söz ettirmişti. Fakat transfer ettiği oyunculardan istediği verimi alamayan Cimbom'da 2 oyuncuyla yolların ayrılacağı iddia ediliyor. Galatasaray'ın genç yıldızına gelen transfer teklifi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 2 şok ayrılık! Okan Buruk üstlerini resmen çizdi...

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldızı katarak adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 2 şok ayrılık! Okan Buruk üstlerini resmen çizdi...

Okan Buruk yönetiminde sezona inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek ligde iki maç üst üste kazandı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’da 2 şok ayrılık! Okan Buruk üstlerini resmen çizdi...

ARA TRANSFER DÖNEMİ İÇİN KOLLAR SIVANDI

24 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı takımda lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde bulunuyor. Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek isteyen yönetim, ara transfer dönemi için de kolları sıvadı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 2 şok ayrılık! Okan Buruk üstlerini resmen çizdi...

İKİ OYUNCU YOL AYRIMINDA

Galatasaray'da kadroya yeni katılacak isimlerin yanında takımdan ayrılması beklenen futbolcular da netleşmeye başladı. Cimbom'da iki oyuncunun ayrılık aşamasında olduğu iddia ediliyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 2 şok ayrılık! Okan Buruk üstlerini resmen çizdi...

SEFEROVİC İLE YOLLAR AYRILIYOR

Transfer döneminde büyük umutlarla Galatasaray'a kiralık olarak gelen İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yolların ayrılacağı ifade ediliyor.

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