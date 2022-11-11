Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:55
Güncelleme Tarihi: 11.11.2022
12:00
Son dakika haberleri: Galatasaray'da 2 şok ayrılık! Okan Buruk üstlerini resmen çizdi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katarak adından söz ettirmişti. Fakat transfer ettiği oyunculardan istediği verimi alamayan Cimbom'da 2 oyuncuyla yolların ayrılacağı iddia ediliyor. Galatasaray'ın genç yıldızına gelen transfer teklifi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...