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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! İlk çatlak ses ondan çıkmıştı...
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 09:50

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! İlk çatlak ses ondan çıkmıştı...

SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'de rekor puanla şampiyon olan Galatasaray, 24. lig şampiyonluğuna uzandı. Tarihi şampiyonluğun perde arkasında yaşananları SABAH Spor aktarmaya devam ediyor. Dün, sezon başında yaşanan krizler ve Zaha problemi kaleme alınırken, bugün de Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! İlk çatlak ses ondan çıkmıştı...

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunu rekor puanla tamamlayan Galatasaray, tarihinde 24. lig şampiyonluğuna uzandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! İlk çatlak ses ondan çıkmıştı...

Üst üste ikinci kez şampiyon olan sarı-kırmızılı takımın tarihi zaferinin perde arkası SABAH Spor'da yazılmaya devam ediliyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! İlk çatlak ses ondan çıkmıştı...

SEZONUN MVP'SI 37'LİK MERTENS

Her şampiyonluğun saha içinde bir özel ismi vardır; 2012-Selçuk İnan, 2015-Muslera, 2018- Gomis ve 2023-Icardi gibi... Bu şampiyonluğun MVP'si Mertens olur. Sezonun ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada kullanan Buruk, ne zaman Mertens'e döndü; 4-2-3-1 sistemi tıkır tıkır işledi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! İlk çatlak ses ondan çıkmıştı...

12 gol-16 asistle sezona damgasını vuran Belçikalı, 17 maçlık galibiyet serisinde ön plandaydı. Asist kralı oldu, Napoli'de göremediği şampiyonluğun acısını G.Saray'da duble yaparak çıkardı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! İlk çatlak ses ondan çıkmıştı...

YARDIMCI OYUNCULUKTAN BAŞROLE EVRİLEN BARIŞ ALPER

Bir önceki sezonun başında ayrılmak istemiş, "Seni kullanacağım" diyen hocası tarafından ikna edilmişti Barış Alper Yılmaz... Bu sezon yardımcı oyunculuktan başrole evrildi. Sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve forvet oynayarak jokerliğin hakkını fazlasıyla verdi. Gaziantep son dakikalarda soluyla attığı vole, sezonun kırılma golüydü.

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