SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! İlk çatlak ses ondan çıkmıştı...

SEZONUN MVP'SI 37'LİK MERTENS

Her şampiyonluğun saha içinde bir özel ismi vardır; 2012-Selçuk İnan, 2015-Muslera, 2018- Gomis ve 2023-Icardi gibi... Bu şampiyonluğun MVP'si Mertens olur. Sezonun ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada kullanan Buruk, ne zaman Mertens'e döndü; 4-2-3-1 sistemi tıkır tıkır işledi.