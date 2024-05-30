Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
09:50
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! İlk çatlak ses ondan çıkmıştı...
SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'de rekor puanla şampiyon olan Galatasaray, 24. lig şampiyonluğuna uzandı. Tarihi şampiyonluğun perde arkasında yaşananları SABAH Spor aktarmaya devam ediyor. Dün, sezon başında yaşanan krizler ve Zaha problemi kaleme alınırken, bugün de Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...