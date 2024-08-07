Giriş Tarihi: 07.08.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
09:51
Son dakika haberleri: Galatasaray'da yıldız oyuncu gözden çıkarıldı! İşte Cimbom'a gelen teklif...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de ligin açılış maçında Cuma günü Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek için dikkat çeken transferler yapan sarı-kırmızılı takımda ayrılık rüzgarları esiyor. Yönetim, oyuncuya gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte yıldız oyuncuya gelen ilk teklif ve transfer haberinin detayları...