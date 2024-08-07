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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'da yıldız oyuncu gözden çıkarıldı! İşte Cimbom'a gelen teklif...
Giriş Tarihi: 07.08.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 09:51

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yıldız oyuncu gözden çıkarıldı! İşte Cimbom'a gelen teklif...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de ligin açılış maçında Cuma günü Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek için dikkat çeken transferler yapan sarı-kırmızılı takımda ayrılık rüzgarları esiyor. Yönetim, oyuncuya gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte yıldız oyuncuya gelen ilk teklif ve transfer haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberleri: Galatasaray’da yıldız oyuncu gözden çıkarıldı! İşte Cimbom’a gelen teklif...

Süper Kupa'da aldığı 5-0'lık farklı mağlubiyetle bozguna uğrayan Galatasaray, ligin başlamasına kısa süre kala büyük bir şok yaşamıştı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da yıldız oyuncu gözden çıkarıldı! İşte Cimbom’a gelen teklif...

Taraftarlar başta yönetim olmak üzere teknik heyet ve oyunculara sert tepki gösterirken neşteri eline alan teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişiklikler yapacak.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’da yıldız oyuncu gözden çıkarıldı! İşte Cimbom’a gelen teklif...

Beşiktaş derbisinde sağ bekte Kaan Ayhan, savunmanın ortasında Nelsson-Abdülkerim ikilisi, orta sahada Berkan ve sol açıkta Kerem Aktürkoğlu forma giymişti.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da yıldız oyuncu gözden çıkarıldı! İşte Cimbom’a gelen teklif...

Süper Lig'deki Hatayspor maçıyla birlikte kadro değişecek, Beşiktaş'tan 5 yiyen takımın izleri silinecek.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da yıldız oyuncu gözden çıkarıldı! İşte Cimbom’a gelen teklif...

HATA YAPAN VICTOR NELSSON DIŞARIYA!

Tecrübeli hoca, Copa America nedeniyle geçen hafta dönen Davinson Sanchez'i 11'e monte edecek.

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