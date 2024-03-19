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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'dan bomba hamle geliyor! Milli yıldız için sürpriz girişim...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:14

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'dan bomba hamle geliyor! Milli yıldız için sürpriz girişim...

SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı Vinicius'un son dakika golüyle 4-3 mağlup eden Galatasaray, zirve yarışında hata yapmadı. Bu sezon kadrosuna birçok yıldızı ekleyen Galatasaray, yeni sezon için de kadrosunu güçlendirmek adına transfer girişimlerine başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, takımında mutsuz olduğu ortaya çıkan Milli yıldız için harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan bomba hamle geliyor! Milli yıldız için sürpriz girişim...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında zorlu Kasımpaşa deplasmanında Vinicius'un son dakika golüyle 4-3 galip gelen Galatasaray, zirve yarışında hata yapmadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan bomba hamle geliyor! Milli yıldız için sürpriz girişim...

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'deki yenilmezliğini 18 maça çıkarırken, son 11 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan bomba hamle geliyor! Milli yıldız için sürpriz girişim...

ICARDİ, SÜPER LİG'DEKİ GOL SAYISINI 17'YE ÇIKARDI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasında attığı gollerle Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye yükseltti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan bomba hamle geliyor! Milli yıldız için sürpriz girişim...

LİGDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de oynadığı son 18 müsabakada mağlup olmadı. Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı maçlarda 16 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan bomba hamle geliyor! Milli yıldız için sürpriz girişim...

Bu arada Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çeken Galatasaray, ilk kez 3 gol yedi.

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