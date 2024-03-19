Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
14:14
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'dan bomba hamle geliyor! Milli yıldız için sürpriz girişim...
SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı Vinicius'un son dakika golüyle 4-3 mağlup eden Galatasaray, zirve yarışında hata yapmadı. Bu sezon kadrosuna birçok yıldızı ekleyen Galatasaray, yeni sezon için de kadrosunu güçlendirmek adına transfer girişimlerine başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, takımında mutsuz olduğu ortaya çıkan Milli yıldız için harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...