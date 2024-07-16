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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor…
Giriş Tarihi: 16.07.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 11:20

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, transferde flaş hamleler yapmak üzere. Sağ bek ve orta saha bölgesi için dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelerini sürdüren Aslan, sürpriz bir hamle yapmanın eşiğinde. Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu 50 milyon Euro piyasa değerine sahip olan yıldız futbolcuyla ilgili girişimler hızlandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde de karşı karşıya.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor…

Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar Batshuayi dışında bir transfer yapmadı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor…

Sağ bek ve orta saha bölgeleri için çalışmalarına devam eden Aslan, flaş bir ismi gündemine aldı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor…

Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan ve peşinden koştuğu dünyaca ünlü yıldız futbolcu için devreye girildi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı! 50 milyonluk dünya yıldızı geliyor…

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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