Giriş Tarihi: 22.06.2023 14:07
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
14:36
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan forvet operasyonu! İcardi olmazsa o geliyor...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için mücadele verecek olan Galatasaray'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Cimbom, yıldız golcüsü Mauro İcardi'yi kadrosuna katmak için çalışmalar yaparken, b planı olarak beklettiği golcü için de harekete geçmeye başladı. İşte son dakika haberinin detayları...