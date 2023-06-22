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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'dan forvet operasyonu! İcardi olmazsa o geliyor...
Giriş Tarihi: 22.06.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 14:36

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan forvet operasyonu! İcardi olmazsa o geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için mücadele verecek olan Galatasaray'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Cimbom, yıldız golcüsü Mauro İcardi'yi kadrosuna katmak için çalışmalar yaparken, b planı olarak beklettiği golcü için de harekete geçmeye başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan forvet operasyonu! İcardi olmazsa o geliyor...

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Devler Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Aslan, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan forvet operasyonu! İcardi olmazsa o geliyor...

RAKİPLER BELLİ OLDU

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga'nın (Makedonya) galibi ile eşleşti.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’dan forvet operasyonu! İcardi olmazsa o geliyor...

GALATASARAY 3. ÖN ELEME TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde Sparta Prag, AEK, Molde, Sheriff, Ludogorets, BATE Borisov ekiplerinden biri ile eşleşecek.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan forvet operasyonu! İcardi olmazsa o geliyor...

ÖN ELEME MAÇLARININ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan forvet operasyonu! İcardi olmazsa o geliyor...

G.SARAY'DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasyonlu kadro kurmak istiyor. Transfer görüşmelerini hızlandıran sarı kırmızılılar, kadroya katılacak yeni isimleri Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarına yetiştirmek istiyor.

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