Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
06:54
SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’tan Beşiktaş taraftarına olay tepki: “Tekrar stadyuma gelmesinler”
Son dakika haberleri… UEFA Avurpa Ligi ikinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'u sahasında ağırladı. Almanya'nın güçlü ekiplerinden Frankfurt'a karşı etkili bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Avrupa'daki ikinci haftasında da yenilgiyle ayrıldı. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, maç sonunda taraftarlara tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…