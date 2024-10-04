SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’tan Beşiktaş taraftarına olay tepki: “Tekrar stadyuma gelmesinler”

Bu sonuçla Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax'ın (Hollanda) ardından Eintracht Frankfurt'a da mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Bu maçlarda kalesinde 7 gol gören "Kara Kartal", rakip fileleri ise bir kez havalandırdı.