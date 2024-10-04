Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’tan Beşiktaş taraftarına olay tepki: “Tekrar stadyuma gelmesinler”
Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 06:54

SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’tan Beşiktaş taraftarına olay tepki: “Tekrar stadyuma gelmesinler”

Son dakika haberleri… UEFA Avurpa Ligi ikinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'u sahasında ağırladı. Almanya'nın güçlü ekiplerinden Frankfurt'a karşı etkili bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Avrupa'daki ikinci haftasında da yenilgiyle ayrıldı. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, maç sonunda taraftarlara tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’tan Beşiktaş taraftarına olay tepki: Tekrar stadyuma gelmesinler

Son dakika haberleri… Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’tan Beşiktaş taraftarına olay tepki: Tekrar stadyuma gelmesinler

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Omar Marmoush, 22. dakikada Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’tan Beşiktaş taraftarına olay tepki: Tekrar stadyuma gelmesinler

Siyah-beyazlı ekibin golünü ise 90+3. dakikada Arthur Masuaku attı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’tan Beşiktaş taraftarına olay tepki: Tekrar stadyuma gelmesinler

Bu sonuçla Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax'ın (Hollanda) ardından Eintracht Frankfurt'a da mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Bu maçlarda kalesinde 7 gol gören "Kara Kartal", rakip fileleri ise bir kez havalandırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’tan Beşiktaş taraftarına olay tepki: Tekrar stadyuma gelmesinler

Organizasyonda ilk galibiyetini alan Almanya temsilcisi ise puanını 4'e çıkardı.

SON DAKİKA