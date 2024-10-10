Giriş Tarihi: 10.10.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
07:03
SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcan Bilgiç’ten Mauro Icardi için olay sözler! “Sahadaki umursamaz tavrını sürdürürse…”
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon da hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Mauro Icardi, son haftalarda gündemden düşmüyor. Rigas Skola ve Alanyaspor maçlarındaki etkisiz görüntüsü nedeniyle eleştirileri oklarını üzerine çıkan Icardi, Alanyaspor maçının hemen ardından ülkesi Arjantin'e tatile gitmişti. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve İskender Günen, Icardi'nin Galatasaray'daki son durumunu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…