SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcan Bilgiç’ten Mauro Icardi için olay sözler! “Sahadaki umursamaz tavrını sürdürürse…”

Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçta 16 şutunda 7 isabet bulan ve 6 gol atan İcardi, bu sezon aynı periyotta ise kaleyi 8 kez yoklarken 3 isabette ağları sadece 2 kez sarsabildi. Gol yapma başarısı yüzde 37.5'ten yüzde 25'e geriledi.