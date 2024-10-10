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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcan Bilgiç’ten Mauro Icardi için olay sözler! “Sahadaki umursamaz tavrını sürdürürse…”
Giriş Tarihi: 10.10.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 07:03

SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcan Bilgiç’ten Mauro Icardi için olay sözler! “Sahadaki umursamaz tavrını sürdürürse…”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon da hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Mauro Icardi, son haftalarda gündemden düşmüyor. Rigas Skola ve Alanyaspor maçlarındaki etkisiz görüntüsü nedeniyle eleştirileri oklarını üzerine çıkan Icardi, Alanyaspor maçının hemen ardından ülkesi Arjantin'e tatile gitmişti. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve İskender Günen, Icardi'nin Galatasaray'daki son durumunu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcan Bilgiç’ten Mauro Icardi için olay sözler! Sahadaki umursamaz tavrını sürdürürse…

Son dakika haberleri… Galatasaray'da taraftarın sevgilisi Mauro İcardi, son dönemde performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde.

SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcan Bilgiç’ten Mauro Icardi için olay sözler! Sahadaki umursamaz tavrını sürdürürse…

Özellikle son iki maçta etkisiz kalan ve Alanya karşılaşması biter bitmez özel uçağa atlayıp ülkesine giden Arjantinli, gösterilen tepkiye sosyal medyada sarı-kırmızılı formayla attığı gollerin sayısını paylaşarak yanıt verdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcan Bilgiç’ten Mauro Icardi için olay sözler! Sahadaki umursamaz tavrını sürdürürse…

Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçta 16 şutunda 7 isabet bulan ve 6 gol atan İcardi, bu sezon aynı periyotta ise kaleyi 8 kez yoklarken 3 isabette ağları sadece 2 kez sarsabildi. Gol yapma başarısı yüzde 37.5'ten yüzde 25'e geriledi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcan Bilgiç’ten Mauro Icardi için olay sözler! Sahadaki umursamaz tavrını sürdürürse…

Bu sırada SABAH Spor'un usta yazarları, Mauro Icardi'nin son durumunu değerlendirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcan Bilgiç’ten Mauro Icardi için olay sözler! Sahadaki umursamaz tavrını sürdürürse…

SORU: İcardi yapılan eleştirilere kızıp sosyal medyadan bir paylaşımla tepki gösterdi. Sizce Arjantinli haklı mı, yoksa performansı geriledi mi?

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