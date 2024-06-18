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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcistan maçındaki ofsayt kararı dünyada olay yarattı! Kenan Yıldız’ın golü iptal edilmişti: ‘Bu kuraldan vazgeçilmeli’
Giriş Tarihi: 18.06.2024 19:53 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 19:55

SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcistan maçındaki ofsayt kararı dünyada olay yarattı! Kenan Yıldız’ın golü iptal edilmişti: ‘Bu kuraldan vazgeçilmeli’

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 serüvenine Gürcistan maçıyla başladı. F Grubu'nda mücadele eden milliler, grubun en zayıf halkası Gürcistan karşısında galibiyet alarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona ererken millilerin bir golü de VAR kararıyla iptal edildi. İptal edilen gol sosyal medyada ve dünyada tartışma yaratırken ortaya atılan fikirler de dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcistan maçındaki ofsayt kararı dünyada olay yarattı! Kenan Yıldız’ın golü iptal edilmişti: ‘Bu kuraldan vazgeçilmeli’

Son dakika haberleri… Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Gürcistan maçıyla başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcistan maçındaki ofsayt kararı dünyada olay yarattı! Kenan Yıldız’ın golü iptal edilmişti: ‘Bu kuraldan vazgeçilmeli’

Teknik direktör Vincenzo Montella, 19 yaşındaki Arda Güler ile Kenan Yıldız'a bu önemli maçta şans verdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcistan maçındaki ofsayt kararı dünyada olay yarattı! Kenan Yıldız’ın golü iptal edilmişti: ‘Bu kuraldan vazgeçilmeli’

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler ile İtalya temsilcisi Juventus'ta görev alan Kenan Yıldız, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk heyecanlarını Gürcistan karşısında yaşadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcistan maçındaki ofsayt kararı dünyada olay yarattı! Kenan Yıldız’ın golü iptal edilmişti: ‘Bu kuraldan vazgeçilmeli’

Montella, Gürcistan karşısında Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcistan maçındaki ofsayt kararı dünyada olay yarattı! Kenan Yıldız’ın golü iptal edilmişti: ‘Bu kuraldan vazgeçilmeli’

BVB STADYUMU KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu.

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