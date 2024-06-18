Giriş Tarihi: 18.06.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
19:55
SON DAKİKA HABERLERİ: Gürcistan maçındaki ofsayt kararı dünyada olay yarattı! Kenan Yıldız’ın golü iptal edilmişti: ‘Bu kuraldan vazgeçilmeli’
Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 serüvenine Gürcistan maçıyla başladı. F Grubu'nda mücadele eden milliler, grubun en zayıf halkası Gürcistan karşısında galibiyet alarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona ererken millilerin bir golü de VAR kararıyla iptal edildi. İptal edilen gol sosyal medyada ve dünyada tartışma yaratırken ortaya atılan fikirler de dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…