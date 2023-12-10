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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu İtalya’da geceye damga vurdu! Inter formasıyla Serie A’yı sallıyor: İlginç istatistikle tarihe geçti…
Giriş Tarihi: 10.12.2023 00:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 00:27

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu İtalya’da geceye damga vurdu! Inter formasıyla Serie A’yı sallıyor: İlginç istatistikle tarihe geçti…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımızın önemli oyuncularından birisi olan Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla kariyerine devam ediyor. İtalya Serie A'da bu sezon takımıyla birlikte şampiyonluk yaşamayı hedefleyen Çalhanoğlu, Serie A'nın 15. haftasında oynanan Udinese maçında gösterdiği performansla geceye damga vurdu. İtalya'da herkesin konuştuğu bir performansa imza atan milli yıldız, Avrupa'nın beş büyük liginde de ilginç bir istatistiği yakalayarak tarihe geçti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu İtalya’da geceye damga vurdu! Inter formasıyla Serie A’yı sallıyor: İlginç istatistikle tarihe geçti…

Son dakika haberleri… Kariyerine Almanya'da başlayan Hakan Çalhanoğlu, performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu İtalya’da geceye damga vurdu! Inter formasıyla Serie A’yı sallıyor: İlginç istatistikle tarihe geçti…

Sırasıyla Hamburg, Leverkusen, Milan ve Inter formaları giyen milli oyuncu, Serie A'da bu sezon şampiyonluğu hedefliyor.

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Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu İtalya’da geceye damga vurdu! Inter formasıyla Serie A’yı sallıyor: İlginç istatistikle tarihe geçti…

Inter'e transfer olduğundan bu yana takımının as oyuncusu olmayı başaran Hakan Çalhanoğlu, bu sezon da oldukça yüksek bir form seviyesinde.

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu İtalya’da geceye damga vurdu! Inter formasıyla Serie A’yı sallıyor: İlginç istatistikle tarihe geçti…

40 milyon Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan tecrübeli orta saha, A Milli Futbol Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden birisi.

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu İtalya’da geceye damga vurdu! Inter formasıyla Serie A’yı sallıyor: İlginç istatistikle tarihe geçti…

İtalya'da bu sezon 18 resmi maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, bu maçlarda 8 gol ve 1 asistle oynadı.

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