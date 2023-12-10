Giriş Tarihi: 10.12.2023 00:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 00:27

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu İtalya’da geceye damga vurdu! Inter formasıyla Serie A’yı sallıyor: İlginç istatistikle tarihe geçti…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımızın önemli oyuncularından birisi olan Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla kariyerine devam ediyor. İtalya Serie A'da bu sezon takımıyla birlikte şampiyonluk yaşamayı hedefleyen Çalhanoğlu, Serie A'nın 15. haftasında oynanan Udinese maçında gösterdiği performansla geceye damga vurdu. İtalya'da herkesin konuştuğu bir performansa imza atan milli yıldız, Avrupa'nın beş büyük liginde de ilginç bir istatistiği yakalayarak tarihe geçti. İşte son dakika haberinin detayları…