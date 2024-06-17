Giriş Tarihi: 17.06.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
21:13
SON DAKİKA HABERLERİ: Halil Umut Meler, EURO 2024’e damga vurdu! Belçika - Slovakya maçında tüm dünya o pozisyonu konuşuyor
Son dakika haberleri… Futbol dünyasının heyecanla takip ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Oldukça hareketli ve bol gollü geçen maçlarla başlayan turnuvada bugün, Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Slovakya, güçlü rakibini mağlup etmeyi başarırken Süper Lig hakemi de geceye damga vuran isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…