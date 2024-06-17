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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Halil Umut Meler, EURO 2024’e damga vurdu! Belçika - Slovakya maçında tüm dünya o pozisyonu konuşuyor
Giriş Tarihi: 17.06.2024 21:01 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 21:13

SON DAKİKA HABERLERİ: Halil Umut Meler, EURO 2024’e damga vurdu! Belçika - Slovakya maçında tüm dünya o pozisyonu konuşuyor

Son dakika haberleri… Futbol dünyasının heyecanla takip ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Oldukça hareketli ve bol gollü geçen maçlarla başlayan turnuvada bugün, Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Slovakya, güçlü rakibini mağlup etmeyi başarırken Süper Lig hakemi de geceye damga vuran isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Halil Umut Meler, EURO 2024’e damga vurdu! Belçika - Slovakya maçında tüm dünya o pozisyonu konuşuyor

Son dakika haberleri... EURO 2024'te E grubunda Belçika, Slovakya ile karşılaştı. Maçı Slovakya 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Halil Umut Meler, EURO 2024’e damga vurdu! Belçika - Slovakya maçında tüm dünya o pozisyonu konuşuyor

Karşılaşmada açılışı 7. dakikada Ivan Schranz yaptı ve Slovakya 1-0 öne geçti.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Halil Umut Meler, EURO 2024’e damga vurdu! Belçika - Slovakya maçında tüm dünya o pozisyonu konuşuyor

Sonraki dakikalarda iki takım da pozisyonlara girse de gol çıkmadı ve devre arasında 1-0'lık Slovakya üstünlüğü ile gidildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Halil Umut Meler, EURO 2024’e damga vurdu! Belçika - Slovakya maçında tüm dünya o pozisyonu konuşuyor

İkinci yarıda da 57. dakikada Belçika golcüsü Lukaku ile golü bulsa da ofsaty gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Halil Umut Meler, EURO 2024’e damga vurdu! Belçika - Slovakya maçında tüm dünya o pozisyonu konuşuyor

Maçta uzun golsüz devam ederken 86. dakikada Lukaku bir kez daha sahneye çıktı ve takımına beraberliği getirdi.

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