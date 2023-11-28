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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi’nde ortalığı karıştırdı! Lazio-Celtic maçında verdiği kararla geceye damga vurdu…
Giriş Tarihi: 28.11.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 23:12

Son dakika haberleri: Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi’nde ortalığı karıştırdı! Lazio-Celtic maçında verdiği kararla geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı dev mücadeleler oynanmaya devam ediyor. 5. hafta maçlarının başladığı Salı günü, İtalyan ekiplerinden Lazio, sahasında İskoç devi Celtic'i ağırladı. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılan Lazio, bu galibiyetle birlikte grupta 10 puana ulaşırken Celtic 1 puanda kaldı. Lazio ile Celtic arasında oynanan kritik mücadelenin hakemliğini Halil Umut Meler yaptı. Geceye damga vuran bir karara imza atan Halil Umut Meler ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde adeta ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi’nde ortalığı karıştırdı! Lazio-Celtic maçında verdiği kararla geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… Bu sezon Galatasaray'ın da mücadele ettiği Devler Ligi arenasında birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi’nde ortalığı karıştırdı! Lazio-Celtic maçında verdiği kararla geceye damga vurdu…

Gruptan çıkma senaryolarının netleştiği hafta maçlarının başladığı sırada E Grubu'nda Lazio ile Celtic karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberleri: Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi’nde ortalığı karıştırdı! Lazio-Celtic maçında verdiği kararla geceye damga vurdu…

Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesinleşen Celtic, Lazio karşısında bir prestij maçına çıkarken İtalyan ekibi de grup liderliği için sahadaydı.

Son dakika haberleri: Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi’nde ortalığı karıştırdı! Lazio-Celtic maçında verdiği kararla geceye damga vurdu…

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTILAR

Daha önce de Filistin'e olan destekleriyle gündeme olan İskoç takımı Celtic, Lazio deplasmanında da duyarlı hareketlerini sürdürdü.

Son dakika haberleri: Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi’nde ortalığı karıştırdı! Lazio-Celtic maçında verdiği kararla geceye damga vurdu…

Celtic taraftarları, İtalya deplasmanında bir kez daha Filistin bayrağı açarak İsrail zulmüne karşı tepki gösterdi.

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