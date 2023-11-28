Son dakika haberleri: Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi’nde ortalığı karıştırdı! Lazio-Celtic maçında verdiği kararla geceye damga vurdu…

Giriş Tarihi: 28.11.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 23:12

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı dev mücadeleler oynanmaya devam ediyor. 5. hafta maçlarının başladığı Salı günü, İtalyan ekiplerinden Lazio, sahasında İskoç devi Celtic'i ağırladı. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılan Lazio, bu galibiyetle birlikte grupta 10 puana ulaşırken Celtic 1 puanda kaldı. Lazio ile Celtic arasında oynanan kritik mücadelenin hakemliğini Halil Umut Meler yaptı. Geceye damga vuran bir karara imza atan Halil Umut Meler ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde adeta ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…