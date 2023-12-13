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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Halil Umut Meler skandalı sonrası hakemlerden tarihi karar! SABAH Spor açıklıyor
Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 10:42

Son dakika haberleri: Halil Umut Meler skandalı sonrası hakemlerden tarihi karar! SABAH Spor açıklıyor

Son dakika haberi: Süper Lig ve alt liglerde yer alan tüm faal hakemler, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yaptığı çirkin saldırı sonrası maçlara çıkmama kararı almıştı. SABAH Spor 'futbola atılan yumruk' sonrası, hakem camiasında yaşananlara ve hakemlerin tarihi kararına ulaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Halil Umut Meler skandalı sonrası hakemlerden tarihi karar! SABAH Spor açıklıyor

Son dakika haberi: Süper Lig ve alt liglerde yer alan tüm faal hakemler, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yaptığı çirkin saldırı sonrası maçlara çıkmama kararı almıştı. SABAH Spor 'futbola atılan yumruk' sonrası, hakem camiasında yaşananlara ve hakemlerin tarihi kararına ulaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Halil Umut Meler skandalı sonrası hakemlerden tarihi karar! SABAH Spor açıklıyor

Son dakika haberi: Süper Lig ve alt liglerde yer alan tüm faal hakemler, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yaptığı çirkin saldırı sonrası maçlara çıkmama kararı almıştı. SABAH Spor 'futbola atılan yumruk' sonrası, hakem camiasında yaşananlara ve hakemlerin tarihi kararına ulaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Halil Umut Meler skandalı sonrası hakemlerden tarihi karar! SABAH Spor açıklıyor

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 tamamlanan Süper Lig maçının bitiş düdüğü ile Türk futbol tarihinde yaşanmamış sahneler ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Halil Umut Meler skandalı sonrası hakemlerden tarihi karar! SABAH Spor açıklıyor

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler'e attığı yumruk, hakem camiasını birleştirdi.

Son dakika haberleri: Halil Umut Meler skandalı sonrası hakemlerden tarihi karar! SABAH Spor açıklıyor

SABAH SPOR olarak, meslektaşlarına destek için dün sabah soluğu Ankara'da alan hakemlerin olayın ilk anından itibaren yaşadıklarını öğrenmeye çalıştık.

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