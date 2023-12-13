Son dakika haberleri: Halil Umut Meler skandalı sonrası hakemlerden tarihi karar! SABAH Spor açıklıyor

Son dakika haberi: Süper Lig ve alt liglerde yer alan tüm faal hakemler, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yaptığı çirkin saldırı sonrası maçlara çıkmama kararı almıştı. SABAH Spor 'futbola atılan yumruk' sonrası, hakem camiasında yaşananlara ve hakemlerin tarihi kararına ulaştı. İşte son dakika haberinin detayları...