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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Herkes Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıyı konuşuyor! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Kadir Sağlam…
Giriş Tarihi: 10.03.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 22:44

Son dakika haberleri: Herkes Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıyı konuşuyor! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Kadir Sağlam

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, ligde puanını 76 yaparak zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydetti. Karşılaşma boyunca maçın hakemi Kadir Sağlam'ın verdiği kararlar çokça tartışıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tartışılan pozisyonları canlı yayında değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Herkes Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıyı konuşuyor! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Kadir Sağlam…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 29. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u konuk etti.

Son dakika haberleri: Herkes Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıyı konuşuyor! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Kadir Sağlam…

Karşılaşmanın 30. dakikasında Halil Akbunar'ın golüyle geriye düşen Kanarya, sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.

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Son dakika haberleri: Herkes Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıyı konuşuyor! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Kadir Sağlam…

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

Son dakika haberleri: Herkes Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıyı konuşuyor! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Kadir Sağlam…

Pendikspor'da Welinton, Lusamba ve Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Son dakika haberleri: Herkes Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıyı konuşuyor! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Kadir Sağlam…
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