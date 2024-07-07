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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda’ya karşı neler kaçtı neler! Milli futbolcular maç biter bitmez saha ortasına çöktü: Gözyaşlarını tutamadılar…
Giriş Tarihi: 07.07.2024 00:29 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 00:30

SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda’ya karşı neler kaçtı neler! Milli futbolcular maç biter bitmez saha ortasına çöktü: Gözyaşlarını tutamadılar…

Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar büyük bir özveriyle ve başarıyla gelen A Milli Futbol Takımımız, Hollanda'ya karşı öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Karşılaşmanın büyük bölümünü önde götüren milli takım, Hollanda'nın üst üste gelen gollerine engel olamadı ve çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın son anlarında birçok gol pozisyonundan yararlanamazken milli futbolcuların da son düdükten sonra gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda’ya karşı neler kaçtı neler! Milli futbolcular maç biter bitmez saha ortasına çöktü: Gözyaşlarını tutamadılar…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda’ya karşı neler kaçtı neler! Milli futbolcular maç biter bitmez saha ortasına çöktü: Gözyaşlarını tutamadılar…

SAMET AKAYDİN İLK GOLÜNÜ ATTI, OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 35. dakikasında Arda Güler'in sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Samet, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda’ya karşı neler kaçtı neler! Milli futbolcular maç biter bitmez saha ortasına çöktü: Gözyaşlarını tutamadılar…

30 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 10. maçında ilk gol sevinicini Hollanda karşısında yaşadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda’ya karşı neler kaçtı neler! Milli futbolcular maç biter bitmez saha ortasına çöktü: Gözyaşlarını tutamadılar…

Müsabakaya 11'de başlayan Samet Akaydin, sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi ve yerine 82. dakikada Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda’ya karşı neler kaçtı neler! Milli futbolcular maç biter bitmez saha ortasına çöktü: Gözyaşlarını tutamadılar…

NELER KAÇTI NELER…

Karşılaşmada 2-1 geriye düştükten sonra oyun üstünlüğünü yeniden elen alan A Milli Futbol Takımımız, Kerem Aktürkoğlu, Zeki Çelik, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy ile birçok pozisyona girdi.

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