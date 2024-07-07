Giriş Tarihi: 07.07.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
00:30
SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda’ya karşı neler kaçtı neler! Milli futbolcular maç biter bitmez saha ortasına çöktü: Gözyaşlarını tutamadılar…
Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar büyük bir özveriyle ve başarıyla gelen A Milli Futbol Takımımız, Hollanda'ya karşı öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Karşılaşmanın büyük bölümünü önde götüren milli takım, Hollanda'nın üst üste gelen gollerine engel olamadı ve çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın son anlarında birçok gol pozisyonundan yararlanamazken milli futbolcuların da son düdükten sonra gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İşte son dakika haberinin detayları…