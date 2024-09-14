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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: İngilizler Ferdi Kadıoğlu’na hayran kaldı! Milli yıldıza 22 dakika yetti: Premier Lig’de ilki yaşadı…
Giriş Tarihi: 14.09.2024 19:20 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 19:21

SON DAKİKA HABERLERİ: İngilizler Ferdi Kadıoğlu’na hayran kaldı! Milli yıldıza 22 dakika yetti: Premier Lig’de ilki yaşadı…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı ve yıllar içerisinde yıldızını parlattığı Ferdi Kadıoğlu, yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion'a transfer olmuştu. İngiliz ekibine 30 milyon Euro bonservis bedeliyle giden Ferdi, Premier Lig'deki ilk maçına da Ipswich Town karşısında çıktı. Milli yıldız, ilk maçında İngiliz taraftarları etkilemeyi başardı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: İngilizler Ferdi Kadıoğlu’na hayran kaldı! Milli yıldıza 22 dakika yetti: Premier Lig’de ilki yaşadı…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe kariyeri boyunca dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, bundan sonraki süreçte adını Avrupa'da duyurmaya devam edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ: İngilizler Ferdi Kadıoğlu’na hayran kaldı! Milli yıldıza 22 dakika yetti: Premier Lig’de ilki yaşadı…

30 MİLYONA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe'de adından söz ettiren bir performans sergileyen ve Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Brighton'a transfer oldu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: İngilizler Ferdi Kadıoğlu’na hayran kaldı! Milli yıldıza 22 dakika yetti: Premier Lig’de ilki yaşadı…

Premier Lig'e büyük umutlarla transfer olan milli futbolcu, eski kulübü Fenerbahçe'ye de önemli bir bonservis geliri kazandırmış oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: İngilizler Ferdi Kadıoğlu’na hayran kaldı! Milli yıldıza 22 dakika yetti: Premier Lig’de ilki yaşadı…

İLK MAÇINA ÇIKTI

Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Ipswich Town ile karşılaştı. American Express Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: İngilizler Ferdi Kadıoğlu’na hayran kaldı! Milli yıldıza 22 dakika yetti: Premier Lig’de ilki yaşadı…

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 68. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna dahil oldu ve İngiliz ekibiyle ilk maçına çıktı.

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