Giriş Tarihi: 14.09.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
19:21
SON DAKİKA HABERLERİ: İngilizler Ferdi Kadıoğlu’na hayran kaldı! Milli yıldıza 22 dakika yetti: Premier Lig’de ilki yaşadı…
Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı ve yıllar içerisinde yıldızını parlattığı Ferdi Kadıoğlu, yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion'a transfer olmuştu. İngiliz ekibine 30 milyon Euro bonservis bedeliyle giden Ferdi, Premier Lig'deki ilk maçına da Ipswich Town karşısında çıktı. Milli yıldız, ilk maçında İngiliz taraftarları etkilemeyi başardı. İşte son dakika haberinin detayları…