Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
07:02
Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın bu sözleri Galatasaraylıları çok kızdıracak! Hem maç önü hem maç sonu: “Bu acıyı içlerinden atamazlar”
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmadan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılar, 1-0 yenik ayrıldı. Rakibinin şampiyonluğunu engelleyen Fenerbahçe'de ise zafer büyük bir coşkuyla kutlandı. Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın maç öncesi ve sonrasında Galatasaray için kullandığı olay yaratan sözler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…