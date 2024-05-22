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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın bu sözleri Galatasaraylıları çok kızdıracak! Hem maç önü hem maç sonu: “Bu acıyı içlerinden atamazlar”
Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 07:02

Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın bu sözleri Galatasaraylıları çok kızdıracak! Hem maç önü hem maç sonu: “Bu acıyı içlerinden atamazlar”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmadan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılar, 1-0 yenik ayrıldı. Rakibinin şampiyonluğunu engelleyen Fenerbahçe'de ise zafer büyük bir coşkuyla kutlandı. Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın maç öncesi ve sonrasında Galatasaray için kullandığı olay yaratan sözler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın bu sözleri Galatasaraylıları çok kızdıracak! Hem maç önü hem maç sonu: “Bu acıyı içlerinden atamazlar”

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin başında bu sezon tarihi bir sezon geçiren İsmail Kartal, lig tarihine damga vuran bir performans ortaya koydu.

Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın bu sözleri Galatasaraylıları çok kızdıracak! Hem maç önü hem maç sonu: “Bu acıyı içlerinden atamazlar”

Sarı-lacivertli ekibin aldığı en yüksek puana ulaşan İsmail Kartal, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Galatasaray derbisinde de rakibini yenerek şampiyonluk kutlamalarını engelledi.

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Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın bu sözleri Galatasaraylıları çok kızdıracak! Hem maç önü hem maç sonu: “Bu acıyı içlerinden atamazlar”

Dev derbi mücadelesi Fenerbahçe'de zafer niteliğinde coşkuyla kutlanırken İsmail Kartal'ın konuşmaları da ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın bu sözleri Galatasaraylıları çok kızdıracak! Hem maç önü hem maç sonu: “Bu acıyı içlerinden atamazlar”

KARTAL HERKESE MEYDAN OKUYOR

Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşmesi İstanbulspor maçıyla sona ererken, yeni sezonda koltuğa kimin oturacağı şimdiden kulaktan kulağa yayılıyor.

Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın bu sözleri Galatasaraylıları çok kızdıracak! Hem maç önü hem maç sonu: “Bu acıyı içlerinden atamazlar”

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