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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler'i konuşuyor! Ter Stegen ona hayran kaldı: El Clasico oynanırken...
Giriş Tarihi: 05.08.2024 21:26 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 21:26

Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler'i konuşuyor! Ter Stegen ona hayran kaldı: El Clasico oynanırken...

Son dakika haberleri: Barcelona, geçtiğimiz günlerde ABD'de oynanan ve sezonun ilk El Clasico'sunda Real Madrid'i hazırlık maçında 2-1 mağlup etti. Real Madrid'in tek golü Arda Güler'in asistinden gelirken, milli yıldızımız oynadığı futbolla alkış aldı ve İspanyol basınında en çok konuşulan oyuncu oldu. Maç sonrası itiraflarda bulunan Barcelona kalecisi Ter Stegen, Arda Güler'e olan hayranlığını dile getirdi. İşte Alman kalecinin Arda Güler için söylediği o sözler...

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Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler’i konuşuyor! Ter Stegen ona hayran kaldı: El Clasico oynanırken...

İspanyol ekiplerinden Real Madrid ile Barcelona, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'unda karşılaştı.

Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler’i konuşuyor! Ter Stegen ona hayran kaldı: El Clasico oynanırken...

Müsabakaya 12. dakikada hava koşulları sebebiyle ara verildi. Maç, 1.5 saatlik aranın ardından devam etti.

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Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler’i konuşuyor! Ter Stegen ona hayran kaldı: El Clasico oynanırken...

Barcelona, Pau Victor'un 42. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler’i konuşuyor! Ter Stegen ona hayran kaldı: El Clasico oynanırken...

Barcelona'nın genç yıldızı Pau Victor, 54. dakikada 2. golünü atarak aradaki farkı 2'ye çıkardı.

Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler’i konuşuyor! Ter Stegen ona hayran kaldı: El Clasico oynanırken...

ARDA GÜLER'DEN MÜTHİŞ ASİST

82. dakikada Nico Paz'ın Real Madrid adına attığı golde ise kornerden asisti Arda Güler yaptı ve maç 2-1 sona erdi.

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