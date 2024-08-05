Giriş Tarihi: 05.08.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
21:26
Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler'i konuşuyor! Ter Stegen ona hayran kaldı: El Clasico oynanırken...
Son dakika haberleri: Barcelona, geçtiğimiz günlerde ABD'de oynanan ve sezonun ilk El Clasico'sunda Real Madrid'i hazırlık maçında 2-1 mağlup etti. Real Madrid'in tek golü Arda Güler'in asistinden gelirken, milli yıldızımız oynadığı futbolla alkış aldı ve İspanyol basınında en çok konuşulan oyuncu oldu. Maç sonrası itiraflarda bulunan Barcelona kalecisi Ter Stegen, Arda Güler'e olan hayranlığını dile getirdi. İşte Alman kalecinin Arda Güler için söylediği o sözler...