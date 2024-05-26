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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İşte Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen takımlar! Düşme tehlikesi yaşayan takımlar kimler?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 11:09

Son dakika haberleri: İşte Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen takımlar! Düşme tehlikesi yaşayan takımlar kimler?

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün hem şampiyon hem de ligden düşmesi kesinleşecek olan son takım belli olacak. Kritik maçların oynanacağı maçlar öncesi küme düşme hattı adeta alev almış durumda. Tam 4 takımın da düşme ihtimali bulunuyor. Peki Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen takımlar kimler? İşte ligden düşmesi tehlikesi yaşayan takımlar ve puan hesaplamaları...

Son dakika haberleri: İşte Süper Lig’de küme düşmesi kesinleşen takımlar! Düşme tehlikesi yaşayan takımlar kimler?

Şampiyonun bugün belli olacağı Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattı adeta alev aldı. Kritik hesapların yapıldığı haftada hem şampiyon hem de kümeden düşecek olan son takım da bugün belli olacak.

Son dakika haberleri: İşte Süper Lig’de küme düşmesi kesinleşen takımlar! Düşme tehlikesi yaşayan takımlar kimler?

G.SARAY'A ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

Lider Galatasaray, bugün deplasmanda Konyaspor ile berabere kalması halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer yandan Fenerbahçe ise İstanbulspor'u mağlup ederek Cimbom'un Konyaspor karşısında mağlup olmasını bekleyecek.

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Son dakika haberleri: İşte Süper Lig’de küme düşmesi kesinleşen takımlar! Düşme tehlikesi yaşayan takımlar kimler?

FATİH KARAGÜMRÜK GALİBİYETLE LİGE VEDA ETTİ

Süper Lig'e vedası geçen hafta kesinleşen Fatih Karagümrük dün sahasında hedefi kalmayan Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. İstanbul ekibinin gollerini Markao (42), Ryan Mendes (50) ve Güven Yalçın (90) attı. Konuk ekibin tek sayısı 57'de Soner Aydoğdu'dan geldi.

Son dakika haberleri: İşte Süper Lig’de küme düşmesi kesinleşen takımlar! Düşme tehlikesi yaşayan takımlar kimler?

PENDİKSPOR'UN KÜME DÜŞMESİ NETLEŞTİ

Bu karşılaşmadan çıkan sonuç Pendikspor'u da etkiledi. İbrahim Üzülmez'in ekibi Pendikspor'un ligde kalabilmesi için 40 puandaki bir diğer takım olan Ankaragücü'nü puan ve averaj olarak geride bırakması gerekiyordu ancak Karagümrük de işin içine dahil olunca üçlü averajda Pendik'in küme düşmesi kesinleşti.

Son dakika haberleri: İşte Süper Lig’de küme düşmesi kesinleşen takımlar! Düşme tehlikesi yaşayan takımlar kimler?

ATEŞ HATTINDA İNCE HESAPLAR

İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor'un lige vedası kesinleşti. Bugünkü son hafta maçlarında Hatayspor, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK ligde kalmak için mücadele edecek.

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