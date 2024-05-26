Giriş Tarihi: 26.05.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
11:09
Son dakika haberleri: İşte Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen takımlar! Düşme tehlikesi yaşayan takımlar kimler?
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün hem şampiyon hem de ligden düşmesi kesinleşecek olan son takım belli olacak. Kritik maçların oynanacağı maçlar öncesi küme düşme hattı adeta alev almış durumda. Tam 4 takımın da düşme ihtimali bulunuyor. Peki Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen takımlar kimler? İşte ligden düşmesi tehlikesi yaşayan takımlar ve puan hesaplamaları...