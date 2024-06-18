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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: İtalyanlar açıkladı Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Okan Buruk çok istiyordu…
Giriş Tarihi: 18.06.2024 18:33 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 18:34

SON DAKİKA HABERLERİ: İtalyanlar açıkladı Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Okan Buruk çok istiyordu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluk için çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Aslan, yeni sezona yine yıldız transferleriyle başlamanın peşinde. Bu doğrultuda ilk olarak orta saha için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, ilk transferini yapmak üzere. İtalyan gazeteci, taraftarın merakla beklediği isim için flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: İtalyanlar açıkladı Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Okan Buruk çok istiyordu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, rekorlar kırarak 24. kez zafere ulaştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: İtalyanlar açıkladı Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Okan Buruk çok istiyordu…

Yeni sezon için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da gündemin başlıca konusu transfer.

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SON DAKİKA HABERLERİ: İtalyanlar açıkladı Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Okan Buruk çok istiyordu…

Eksik bölgelere yapılacak takviyelerle birlikte yeni sezona da iddialı bir giriş yapmak isteyen Aslan, transfer için kollarını sıvadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: İtalyanlar açıkladı Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Okan Buruk çok istiyordu…

Birçok bölgede Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncunun transferini bitirmek üzere.

SON DAKİKA HABERLERİ: İtalyanlar açıkladı Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Okan Buruk çok istiyordu…

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

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