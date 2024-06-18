Giriş Tarihi: 18.06.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
18:34
SON DAKİKA HABERLERİ: İtalyanlar açıkladı Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Okan Buruk çok istiyordu…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluk için çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Aslan, yeni sezona yine yıldız transferleriyle başlamanın peşinde. Bu doğrultuda ilk olarak orta saha için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, ilk transferini yapmak üzere. İtalyan gazeteci, taraftarın merakla beklediği isim için flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…