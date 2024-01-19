Giriş Tarihi: 19.01.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
13:49
Son dakika haberleri: James Rodriguez Süper Lig devine geliyor! Transferde büyük bomba...
Son dakika transfer haberleri: Bir dönemler Avrupa futboluna damgasını vuran Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, yeniden Avrupa futboluna dönmek istiyor. Yıldız oyuncunun, menajerler aracılığıyla Süper Lig devine önerildiği ortaya çıktı. Haberde yer alan iddiaya göre, menajerler Süper Lig ekibiyle James Rodriguez için bir görüşme yapacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...