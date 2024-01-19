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Haberler Galeri Son dakika haberleri: James Rodriguez Süper Lig devine geliyor! Transferde büyük bomba...
Giriş Tarihi: 19.01.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 13:49

Son dakika haberleri: James Rodriguez Süper Lig devine geliyor! Transferde büyük bomba...

Son dakika transfer haberleri: Bir dönemler Avrupa futboluna damgasını vuran Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, yeniden Avrupa futboluna dönmek istiyor. Yıldız oyuncunun, menajerler aracılığıyla Süper Lig devine önerildiği ortaya çıktı. Haberde yer alan iddiaya göre, menajerler Süper Lig ekibiyle James Rodriguez için bir görüşme yapacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: James Rodriguez Süper Lig devine geliyor! Transferde büyük bomba...

Bir dönem Avrupa'da yıldız gibi parlayan James Rodriguez, son olarak geçtiğimiz temmuz ayında Brezilya ekibi Sao Paulo'ya transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: James Rodriguez Süper Lig devine geliyor! Transferde büyük bomba...

Kariyerini Avrupa'da sonlandırmak isteyen James Rodriguez, menajerler tarafından Süper Lig devine önerildi.

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Son dakika haberleri: James Rodriguez Süper Lig devine geliyor! Transferde büyük bomba...

James Rodriguez ile ilgilenen Süper Lig ekibinin Trabzonspor olduğu iddia edildi.

Son dakika haberleri: James Rodriguez Süper Lig devine geliyor! Transferde büyük bomba...

Yeniden eski günlerine dönmek isteyen ve Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele etmeyi hedefleyen Trabzonspor, transferde yabancı oyuncu arayışlarını devam ettiriyor.

Son dakika haberleri: James Rodriguez Süper Lig devine geliyor! Transferde büyük bomba...

Birçok yıldızla temasta olduğu bilinen Fırtına'nın, James Rodriguez'i de gündemine aldığı belirtildi.

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