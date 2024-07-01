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Giriş Tarihi: 01.07.2024 19:44 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 19:44

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 3 isim ayrılıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Portekizli çalıştırıcıyla uzun yıllardır hasret olunan şampiyonluğu elde etmek isteyen Kanarya, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Mourinho'nun raporları doğrultusunda gelecek ve gidecek oyuncuları belirleyecek olan sarı-lacivertlilerde ilk olarak 3 futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 3 isim ayrılıyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde rekorlar kıran Fenerbahçe, 99 puanla ikinci sırada ligi tamamlamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 3 isim ayrılıyor…

Galatasaray ile girilen şampiyonluk yarışını kaybeden sarı-lacivertliler, yeni sezona flaş bir isim başlangıç yaptı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 3 isim ayrılıyor…

İsmail Kartal'ın yerine Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Kanarya, ilk hedef olarak Süper Lig şampiyonluğunu belirledi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 3 isim ayrılıyor…

Avrupa'da da önemli başarılar elde etmeyi planlayan sarı-lacivertli ekip, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 3 isim ayrılıyor…

Yeni sezon çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde ilk kamp dönemini geçiriyor.

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