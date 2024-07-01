Giriş Tarihi: 01.07.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
19:44
SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 3 isim ayrılıyor…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Portekizli çalıştırıcıyla uzun yıllardır hasret olunan şampiyonluğu elde etmek isteyen Kanarya, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Mourinho'nun raporları doğrultusunda gelecek ve gidecek oyuncuları belirleyecek olan sarı-lacivertlilerde ilk olarak 3 futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…