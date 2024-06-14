Giriş Tarihi: 14.06.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
10:04
Son dakika haberleri: Jose Mourinho'dan Edin Dzeko kararı! Boşnak yıldıza 25 milyon Euro teklif gelmişti...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun isteğiyle yeni sezon hazırlıklarını erken tarihe çekerek 22 Haziran'da top başı yapacak. Lige şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen sarı-lacivertli camia transferlerde de adımlarını atacak. Portekizli teknik adam, takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Edin Dzeko için de kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...