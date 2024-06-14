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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Jose Mourinho'dan Edin Dzeko kararı! Boşnak yıldıza 25 milyon Euro teklif gelmişti...
Giriş Tarihi: 14.06.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 10:04

Son dakika haberleri: Jose Mourinho'dan Edin Dzeko kararı! Boşnak yıldıza 25 milyon Euro teklif gelmişti...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun isteğiyle yeni sezon hazırlıklarını erken tarihe çekerek 22 Haziran'da top başı yapacak. Lige şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen sarı-lacivertli camia transferlerde de adımlarını atacak. Portekizli teknik adam, takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Edin Dzeko için de kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Edin Dzeko kararı! Boşnak yıldıza 25 milyon Euro teklif gelmişti...

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni hazırlıkları Jose Mourinho'nun özel isteğiyle 22 Haziran'a çekildi. Sarı-lacivertli takım ilk etap çalışmaları sonrası 2-13 Temmuz arası Avusturya/Graz'da kamp yapacak.

Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Edin Dzeko kararı! Boşnak yıldıza 25 milyon Euro teklif gelmişti...

Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan sarı-lacivertli camiada gözler takımda kalacak isimlere de çevrildi.

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Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Edin Dzeko kararı! Boşnak yıldıza 25 milyon Euro teklif gelmişti...

Jose Mourinho ile sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda yıldız isimleri de kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Edin Dzeko kararı! Boşnak yıldıza 25 milyon Euro teklif gelmişti...

İLK TAKVİYE LEVENT MERCAN

Sarı-Lacivertliler, yeni sezon öncesi ilk takviyesini sol beke yaptı. SABAH Spor'un ilk olarak 4 Mayıs 2024'te okuyucularına duyurduğu Fenerbahçe-Levent Mercan flörtü resmiyet kazandı.

Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Edin Dzeko kararı! Boşnak yıldıza 25 milyon Euro teklif gelmişti...

4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutarak yedekleyecek bir isim arayışında olan sarı-lacivertli yönetim, Fatih Karagümrük forması terleten Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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