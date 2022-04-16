Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada kazandığı bir yan topta öne geçti. Hücum yönünün sağından Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'le golü bulan Fenerbahçe, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.