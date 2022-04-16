Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kadıköy'de Arda Güler fırtınası esti! Fenerbahçe'nin genç yıldızı bu sezon ilki başardı...
Giriş Tarihi: 16.04.2022 22:49 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 22:53

Son dakika haberleri: Kadıköy'de Arda Güler fırtınası esti! Fenerbahçe'nin genç yıldızı bu sezon ilki başardı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, çıkışını sürdürdü. İzmir ekibine karşı rahat bir galibiyet alan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Fenerbahçe'nin maçtaki son golünü atan genç yıldız Arda Güler, bu sezon bir ilki başardı.

Son dakika haberleri: Kadıköy’de Arda Güler fırtınası esti! Fenerbahçe’nin genç yıldızı bu sezon ilki başardı...

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada kazandığı bir yan topta öne geçti. Hücum yönünün sağından Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'le golü bulan Fenerbahçe, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.

Son dakika haberleri: Kadıköy’de Arda Güler fırtınası esti! Fenerbahçe’nin genç yıldızı bu sezon ilki başardı...

İkinci yarıda da rakibine skor şansı vermeyen Fenerbahçe, 83. dakikada 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler'in penaltı golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Kadıköy’de Arda Güler fırtınası esti! Fenerbahçe’nin genç yıldızı bu sezon ilki başardı...

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 62'ye yükselterek, bitime 5 hafta kala lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 11'e düşürdü.

Son dakika haberleri: Kadıköy’de Arda Güler fırtınası esti! Fenerbahçe’nin genç yıldızı bu sezon ilki başardı...

PENALTI VAR'LA GELDİ

Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydettiği penaltı vuruşu VAR kararı sonucu geldi.

Son dakika haberleri: Kadıköy’de Arda Güler fırtınası esti! Fenerbahçe’nin genç yıldızı bu sezon ilki başardı...

Sarı-lacivertlilerin 80. dakikada soldan geliştirdiği atakta Rossi gol çizgisinde topa dokunamadı. Hakem Yasin Kol, VAR uyarısı sonucunda 82. dakikada penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada topun başına geçen Arda Güler, fileleri havalandırdı.

SON DAKİKA