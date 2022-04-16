Giriş Tarihi: 16.04.2022 22:49
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
22:53
Son dakika haberleri: Kadıköy'de Arda Güler fırtınası esti! Fenerbahçe'nin genç yıldızı bu sezon ilki başardı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, çıkışını sürdürdü. İzmir ekibine karşı rahat bir galibiyet alan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Fenerbahçe'nin maçtaki son golünü atan genç yıldız Arda Güler, bu sezon bir ilki başardı.