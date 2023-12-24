Son dakika haberleri: Kenan Yıldız İtalya’yı salladı! Herkes Juventus’un milli yıldızını konuşuyor…

Son dakika haberleri… Kariyerine Bayern Münih altyapısında başlayan Kenan Yıldız, A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın göreve başlamasıyla aldığı forma şanslarını iyi değerlendirerek adından söz ettirmişti. İtalya Serie A ekibi Juventus'ta devam eden genç yıldız, Massimiliano Allegri'nin verdiği forma şanslarını da iyi değerlendiriyor. Serie A'da oynanan Frosinone maçında müthiş bir gole imza atan Kenan Yıldız, adeta İtalya'yı salladı. İtalyanlar, Juventus'un milli yıldızını konuşuyor. İşte son dakika haberinin detayları…