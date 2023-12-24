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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kenan Yıldız İtalya’yı salladı! Herkes Juventus’un milli yıldızını konuşuyor…
Giriş Tarihi: 24.12.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 18:35

Son dakika haberleri: Kenan Yıldız İtalya’yı salladı! Herkes Juventus’un milli yıldızını konuşuyor…

Son dakika haberleri… Kariyerine Bayern Münih altyapısında başlayan Kenan Yıldız, A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın göreve başlamasıyla aldığı forma şanslarını iyi değerlendirerek adından söz ettirmişti. İtalya Serie A ekibi Juventus'ta devam eden genç yıldız, Massimiliano Allegri'nin verdiği forma şanslarını da iyi değerlendiriyor. Serie A'da oynanan Frosinone maçında müthiş bir gole imza atan Kenan Yıldız, adeta İtalya'yı salladı. İtalyanlar, Juventus'un milli yıldızını konuşuyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Kenan Yıldız İtalya’yı salladı! Herkes Juventus’un milli yıldızını konuşuyor…

Son dakika haberleri… Avrupa futboluna erken yaşta damga vurmaya başlayan Kenan Yıldız, Vincenzo Montella'nın fırsat vermesiyle adından söz ettirmişti.

Son dakika haberleri: Kenan Yıldız İtalya’yı salladı! Herkes Juventus’un milli yıldızını konuşuyor…

Bayern Münih altyapısında uzun yıllar forma giydikten sonra Juventus'a transfer olan milli yıldız, İtalya'da A takıma yükselmeyi başardı.

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Son dakika haberleri: Kenan Yıldız İtalya’yı salladı! Herkes Juventus’un milli yıldızını konuşuyor…

Juventus formasıyla A Takım'a yükselen 18 yaşındaki oyuncu, İtalya Serie A'da şu ana kadar 7 resmi maçta forma giydi.

Son dakika haberleri: Kenan Yıldız İtalya’yı salladı! Herkes Juventus’un milli yıldızını konuşuyor…

İtalya Serie A'nın 17. haftasında oynanan Frosinone maçında sahaya ilk kez ilk 11'de çıkan Kenan Yıldız, müthiş bir gole imza attı.

Son dakika haberleri: Kenan Yıldız İtalya’yı salladı! Herkes Juventus’un milli yıldızını konuşuyor…

Juventus formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Yıldız, 12. dakikada ağları sarstı ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

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