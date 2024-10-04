Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
07:01
SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk’a olay sözler! RFS maçı sonrası sert çıktı: “Saplantılarından kurtul…”
Son dakika haberleri… Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmana Letonya ekibi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa Ligi'nde puanını 4'e yükseltti. Sabah Spor yazarları Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk 4 gollü mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Usta isim, Okan Buruk için dikkat çeken yorumlar yaptı.