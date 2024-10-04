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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk’a olay sözler! RFS maçı sonrası sert çıktı: “Saplantılarından kurtul…”
Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 07:01

SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk’a olay sözler! RFS maçı sonrası sert çıktı: “Saplantılarından kurtul…”

Son dakika haberleri… Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmana Letonya ekibi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa Ligi'nde puanını 4'e yükseltti. Sabah Spor yazarları Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk 4 gollü mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Usta isim, Okan Buruk için dikkat çeken yorumlar yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk’a olay sözler! RFS maçı sonrası sert çıktı: Saplantılarından kurtul…

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Galatasaray, Daugava Stadyumu'nda Letonya ekibi RFS ile karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk’a olay sözler! RFS maçı sonrası sert çıktı: Saplantılarından kurtul…

Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Aslan bu sonucun ardından Avrupa Ligi'nde puanını 4'e çıkardı. Cimbom ilk hafta evinde Yunan takımı PAOK'u 3-1'lik skorla yenmişti. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Çarşamba günü İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlayacak.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk’a olay sözler! RFS maçı sonrası sert çıktı: Saplantılarından kurtul…

DRIES MERTENS 4. GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızlılarda ilk golü Belçikalı futbolcu Dries Mertens kaydetti. Müsabakanın 12. dakikasında Yunus Akgün'ün ceza sahası içi sağ tarafından ortasında penaltı noktasının sol tarafında Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda kale önünde bulunan Mertens tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk’a olay sözler! RFS maçı sonrası sert çıktı: Saplantılarından kurtul…

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü kaydederken, bunların 3'ünü Süper Lig'de, 1'ini Avrupa Ligi'nde attı. Maça 11'de başlayan Dries Mertens, 86. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk’a olay sözler! RFS maçı sonrası sert çıktı: Saplantılarından kurtul…

YUNUS AKGÜN 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaray'da ikinci gol, Yunus Akgün'den geldi. Müsabakanın 38. dakikasında Davinson Sanchez'in kendi yarı alanından uzun pasında defansın arkasında sarkan Yunus'un ceza yayının önünde kaleci Ondoa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. Bu golle 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 3. kez rakip fileleri havalandırdı. Mücadelede 11'de görev alan Yunus Akgün, 90 dakika sahada kaldı.

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