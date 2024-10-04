SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk’a olay sözler! RFS maçı sonrası sert çıktı: “Saplantılarından kurtul…”

YUNUS AKGÜN 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaray'da ikinci gol, Yunus Akgün'den geldi. Müsabakanın 38. dakikasında Davinson Sanchez'in kendi yarı alanından uzun pasında defansın arkasında sarkan Yunus'un ceza yayının önünde kaleci Ondoa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. Bu golle 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 3. kez rakip fileleri havalandırdı. Mücadelede 11'de görev alan Yunus Akgün, 90 dakika sahada kaldı.