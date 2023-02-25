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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Lionel Messi için bomba transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla buluşuyor...
Giriş Tarihi: 25.02.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 15:41

Son dakika haberleri: Lionel Messi için bomba transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla buluşuyor...

Son dakika haberleri: Kariyerindeki tek eksik kupa olan Dünya Kupası'nı Arjantin ile bu yıl kazanan Lionel Messi için bomba bir transfer iddiası gündeme geldi. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Messi'nin yeni bir takıma gitmesi bekleniyor. Lionel Messi'ye talip olan sürpriz takım, Arjantinli yıldızın Barcelona'dan eski takım arkadaşını da transfer etmek için kolları sıvadı. İşte Messi ve eski takım arkadaşı için sarf edilen transfer sözleri...

Son dakika haberleri: Lionel Messi için bomba transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla buluşuyor...

Son dakika transfer haberleri... 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyon olarak kariyerindeki tek eksik kupasını da kazanan Lionel Messi için şimdi de gözler yeni takımında. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Messi'nin nereye gideceği merak ediliyor.

Son dakika haberleri: Lionel Messi için bomba transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla buluşuyor...

MESSİ PSG İLE ANLAŞMA SAĞLAMADI

PSG'de forma giyen Lionel Messi ve Barcelona'nın emektarı Sergio Busquets'in sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. İki furbolcu da henüz kendi kulüpleriyle herhangi bir anlaşma sağlamadı.

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Son dakika haberleri: Lionel Messi için bomba transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla buluşuyor...

INTER MIAMI MESSI İÇİN ISRARLI

Lionel Messi ve Barcelonalı yıldız oyuncu Sergio Busquets için çok çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. MSL ekiplerinden Inter Miami teknik direktörü Phil Neville, takımının Lionel Messi ve Sergio Busquets'e olan ilgisini doğrulayan açıklamalar yaptı.

Son dakika haberleri: Lionel Messi için bomba transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla buluşuyor...

GOAL'de yer alan habere göre; Inter Miami'nin teknik direktörü Neville, David Beckham'ın da sahibi olduğu kulübün dünyanın en iyi oyuncularını getirme konusunda her zaman iddialı olduğunu ifade etti.

Son dakika haberleri: Lionel Messi için bomba transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla buluşuyor...

46 yaşındaki hoca, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Messi ve Busquets'in MLS'in marka değerine büyük katkılar yapacağını söyledi.

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