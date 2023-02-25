Giriş Tarihi: 25.02.2023 15:36
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
15:41
Son dakika haberleri: Lionel Messi için bomba transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla buluşuyor...
Son dakika haberleri: Kariyerindeki tek eksik kupa olan Dünya Kupası'nı Arjantin ile bu yıl kazanan Lionel Messi için bomba bir transfer iddiası gündeme geldi. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Messi'nin yeni bir takıma gitmesi bekleniyor. Lionel Messi'ye talip olan sürpriz takım, Arjantinli yıldızın Barcelona'dan eski takım arkadaşını da transfer etmek için kolları sıvadı. İşte Messi ve eski takım arkadaşı için sarf edilen transfer sözleri...