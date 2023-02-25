Son dakika haberleri: Lionel Messi için bomba transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla buluşuyor...

Son dakika transfer haberleri... 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyon olarak kariyerindeki tek eksik kupasını da kazanan Lionel Messi için şimdi de gözler yeni takımında. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Messi'nin nereye gideceği merak ediliyor.