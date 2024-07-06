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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ne yaptın sen Arda Güler! Herkesin ağzı açık kaldı: Tüm gücüyle direkt kaleye vurdu ve…
Giriş Tarihi: 06.07.2024 23:22 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 23:58

Son dakika haberleri: Ne yaptın sen Arda Güler! Herkesin ağzı açık kaldı: Tüm gücüyle direkt kaleye vurdu ve…

Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam eden A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler, turnuvanın güçlü ekiplerinden Hollanda'ya 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olarak EURO 2024'e veda etti. Öte yandan maçın ikinci yarısında Arda Güler, öyle bir şut çekti ki izleyen herkesin ağzı açık kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ne yaptın sen Arda Güler! Herkesin ağzı açık kaldı: Tüm gücüyle direkt kaleye vurdu ve…

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçtan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Son dakika haberleri: Ne yaptın sen Arda Güler! Herkesin ağzı açık kaldı: Tüm gücüyle direkt kaleye vurdu ve…

1. dakikada Hollanda tehlikeli geldi. Rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Depay'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

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Son dakika haberleri: Ne yaptın sen Arda Güler! Herkesin ağzı açık kaldı: Tüm gücüyle direkt kaleye vurdu ve…

11. dakikada rakip yarı alana hızla geçen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Salih Özcan topla buluştu. Salih'in ceza sahası dışından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Son dakika haberleri: Ne yaptın sen Arda Güler! Herkesin ağzı açık kaldı: Tüm gücüyle direkt kaleye vurdu ve…

29. dakikada Hakan Çalhanoğlu, kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kale sahası önündeki Abdülkerim Bardakcı, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

Son dakika haberleri: Ne yaptın sen Arda Güler! Herkesin ağzı açık kaldı: Tüm gücüyle direkt kaleye vurdu ve…

35. dakikada Türkiye golü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Hollanda savunması uzaklaştırmaya çalıştı.

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