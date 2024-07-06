Giriş Tarihi: 06.07.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
23:58
Son dakika haberleri: Ne yaptın sen Arda Güler! Herkesin ağzı açık kaldı: Tüm gücüyle direkt kaleye vurdu ve…
Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam eden A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler, turnuvanın güçlü ekiplerinden Hollanda'ya 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olarak EURO 2024'e veda etti. Öte yandan maçın ikinci yarısında Arda Güler, öyle bir şut çekti ki izleyen herkesin ağzı açık kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…