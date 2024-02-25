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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun bonservis bedeli belli oldu! Galatasaray’ın kasası dolup taşacak: İşte imzayı atacağı takım…
Giriş Tarihi: 25.02.2024 19:36 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 19:39

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun bonservis bedeli belli oldu! Galatasaray’ın kasası dolup taşacak: İşte imzayı atacağı takım…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etmişti. Hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de Sparta Prag'a karşı ağır bir yenilgi alarak turnuvadan elenen Aslan, Antalyaspor'u konuk edecek. Bu sırada Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun bonservis bedelinin belli olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun bonservis bedeli belli oldu! Galatasaray’ın kasası dolup taşacak: İşte imzayı atacağı takım…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Fenerbahçe ile nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Antalyaspor'u konuk edecek.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun bonservis bedeli belli oldu! Galatasaray’ın kasası dolup taşacak: İşte imzayı atacağı takım…

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından moralleri düzeltmek isteyen Aslan, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

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Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun bonservis bedeli belli oldu! Galatasaray’ın kasası dolup taşacak: İşte imzayı atacağı takım…

Teknik direktör Okan Buruk'un da Antalyaspor maçı ilk 11'inde bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun bonservis bedeli belli oldu! Galatasaray’ın kasası dolup taşacak: İşte imzayı atacağı takım…

Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından tüm konsantrasyonunu Süper Lig'e verecek olan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle birlikte 69 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun bonservis bedeli belli oldu! Galatasaray’ın kasası dolup taşacak: İşte imzayı atacağı takım…

Bu sırada sarı-kırmızılı ekibin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

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