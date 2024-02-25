Giriş Tarihi: 25.02.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
19:39
Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun bonservis bedeli belli oldu! Galatasaray’ın kasası dolup taşacak: İşte imzayı atacağı takım…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etmişti. Hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de Sparta Prag'a karşı ağır bir yenilgi alarak turnuvadan elenen Aslan, Antalyaspor'u konuk edecek. Bu sırada Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun bonservis bedelinin belli olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…