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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Nicolo Zaniolo’nun yeni adresi belli oldu! Galatasaray’a geri dönecek derken…
Giriş Tarihi: 03.06.2024 19:31 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 19:33

SON DAKİKA HABERLERİ: Nicolo Zaniolo’nun yeni adresi belli oldu! Galatasaray’a geri dönecek derken…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 2023 yılı Şubat ayında kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezonun başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanmıştı. İngiltere'deki kariyerinde beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen yıldız oyuncunun Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyordu. Ancak basında yer alan son haberlerde Zaniolo'nun yeni sezonda Avrupa'nın önemli bir takıma gönderileceği yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Nicolo Zaniolo’nun yeni adresi belli oldu! Galatasaray’a geri dönecek derken…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, üst üste ikinci kez zafere ulaşmayı başardı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Nicolo Zaniolo’nun yeni adresi belli oldu! Galatasaray’a geri dönecek derken…

Okan Buruk yönetiminde gelen şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına yoğunluk veren Aslan, kadroda önemli değişiklik planlamıyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Nicolo Zaniolo’nun yeni adresi belli oldu! Galatasaray’a geri dönecek derken…

Belli noktalara yapılacak takviyelerle yeni sezona hazırlanmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Nicolo Zaniolo’nun yeni adresi belli oldu! Galatasaray’a geri dönecek derken…

Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan ve burada beklentilerin altında kalan Nicolo Zaniolo'nun yeni adresini duyurdular.

SON DAKİKA HABERLERİ: Nicolo Zaniolo’nun yeni adresi belli oldu! Galatasaray’a geri dönecek derken…

Okan Buruk'un yaz kampında görmeyi istediği yıldız oyuncu için flaş bir takım devreye girdi.

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