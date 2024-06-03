Giriş Tarihi: 03.06.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
19:33
SON DAKİKA HABERLERİ: Nicolo Zaniolo’nun yeni adresi belli oldu! Galatasaray’a geri dönecek derken…
Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 2023 yılı Şubat ayında kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezonun başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanmıştı. İngiltere'deki kariyerinde beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen yıldız oyuncunun Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyordu. Ancak basında yer alan son haberlerde Zaniolo'nun yeni sezonda Avrupa'nın önemli bir takıma gönderileceği yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları…