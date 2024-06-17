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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin ilk transferini Fenerbahçe’nin süper yıldızıyla yapıyor! Jose Mourinho kesin kalsın demişti ama…
Giriş Tarihi: 17.06.2024 20:06 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 20:08

SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin ilk transferini Fenerbahçe’nin süper yıldızıyla yapıyor! Jose Mourinho kesin kalsın demişti ama…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'un teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin, ilk transferi için kolları sıvadı. Alman deviyle 3 yıllık anlaşma sağlayan eski milli futbolcu, Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi olan isim için harekete geçti. Jose Mourinho'nun da takımda kalmasını istediği isimlerin başında gelen oyuncu için önümüzdeki günlerde ilk teklifin gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin ilk transferini Fenerbahçe’nin süper yıldızıyla yapıyor! Jose Mourinho kesin kalsın demişti ama…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, takımın başına Portekizli efsane çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin ilk transferini Fenerbahçe’nin süper yıldızıyla yapıyor! Jose Mourinho kesin kalsın demişti ama…

İlerleyen günlerde Mourinho yönetiminde topbaşı yapacak olan Kanarya'da transfer hareketliliği de yaşanıyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin ilk transferini Fenerbahçe’nin süper yıldızıyla yapıyor! Jose Mourinho kesin kalsın demişti ama…

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun yıldız ismi olan ve taraftarın en sevdiği isimlerden birisi olan yıldız oyuncu flaş bir gelişme ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin ilk transferini Fenerbahçe’nin süper yıldızıyla yapıyor! Jose Mourinho kesin kalsın demişti ama…

Edin Terzic'in Borussia Dortmund'dan ayrılmasının ardından Alman ekibi Nuri Şahin'i takımın başına getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin ilk transferini Fenerbahçe’nin süper yıldızıyla yapıyor! Jose Mourinho kesin kalsın demişti ama…

Kulüpten yapılan açıklamada 35 yaşındaki genç teknik adam ile 3 yıllık anlaşma sağladıkları belirtildi.

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