Giriş Tarihi: 17.06.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
20:08
SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin ilk transferini Fenerbahçe’nin süper yıldızıyla yapıyor! Jose Mourinho kesin kalsın demişti ama…
Son dakika haberleri… Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'un teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin, ilk transferi için kolları sıvadı. Alman deviyle 3 yıllık anlaşma sağlayan eski milli futbolcu, Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi olan isim için harekete geçti. Jose Mourinho'nun da takımda kalmasını istediği isimlerin başında gelen oyuncu için önümüzdeki günlerde ilk teklifin gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…