Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:26
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
17:21
Son dakika haberleri: Nuri Şahin’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig'de sürpriz ayrılık: Dünya devine gitti
Son dakika haberleri… Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Nuri Şahin, bir süredir Süper Lig'de Antalyaspor'un teknik sorumluluğunu üstleniyordu. Antrenörlük kariyerine başladığı Akdeniz ekibinde son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Nuri Şahin, beklenmedik bir ayrılıkla dünya devine transfer oldu. 2021 yılından bu yana çalıştırdığı Antalyaspor'dan ayrılacak olan 35 yaşındaki genç teknik direktör, kariyerinde bir sıçramaya imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…