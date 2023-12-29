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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Nuri Şahin’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig'de sürpriz ayrılık: Dünya devine gitti
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 17:21

Son dakika haberleri: Nuri Şahin’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig'de sürpriz ayrılık: Dünya devine gitti

Son dakika haberleri… Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Nuri Şahin, bir süredir Süper Lig'de Antalyaspor'un teknik sorumluluğunu üstleniyordu. Antrenörlük kariyerine başladığı Akdeniz ekibinde son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Nuri Şahin, beklenmedik bir ayrılıkla dünya devine transfer oldu. 2021 yılından bu yana çalıştırdığı Antalyaspor'dan ayrılacak olan 35 yaşındaki genç teknik direktör, kariyerinde bir sıçramaya imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Nuri Şahin’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de sürpriz ayrılık: Dünya devine gitti

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyeri boyunca önemli takımlarda forma giyen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başladı.

Son dakika haberleri: Nuri Şahin’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de sürpriz ayrılık: Dünya devine gitti

Almanya'da Borussia Dortmund altyapısında futbola başlayan Şahin, uzun yıllar Alman devinde top koşturdu.

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Son dakika haberleri: Nuri Şahin’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de sürpriz ayrılık: Dünya devine gitti

Borussia Dortmund ile 2010/11 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşayan eski milli futbolcu, kariyerinin zirve yıllarını da Almanya'da geçirdi.

Son dakika haberleri: Nuri Şahin’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de sürpriz ayrılık: Dünya devine gitti

2011 yılında Dortmund'dan Real Madrid'e 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Nuri Şahin, burada istediği şansları yakalayamadı.

Son dakika haberleri: Nuri Şahin’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de sürpriz ayrılık: Dünya devine gitti

Real Madrid'in dünya yıldızlarıyla dolu kadrosunda yeteri kadar süre alamayan eski futbolcu, daha sonra Premier Lig ekibi Liverpool'a kiralandı.

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