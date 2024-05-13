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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük ters köşe: İmzayı atacak…
Giriş Tarihi: 13.05.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 18:36

Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük ters köşe: İmzayı atacak…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonun en parlayan isimlerinden birisi olan Alanyasporlu Oğuz Aydın, devleri peşine takmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile adı anılan 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu, kariyerinin en iyi dönemini bu sezon yaşıyor. 2021 yılından bu yana formasını giydiği Alanyaspor'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Oğuz Aydın, yaz transfer döneminde sürpriz bir takıma imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük ters köşe: İmzayı atacak…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı son hız devam ediyor. Ligin bitimine kısa süre kala transfer çalışmaları da başladı.

Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük ters köşe: İmzayı atacak…

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kıyasıya bir yarış içerisinde olduğu sezonda birden çok dikkat çeken gelişme yaşanıyor.

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Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük ters köşe: İmzayı atacak…

Sezonun parlayan isimlerinden birisi olan Oğuz Aydın, Alanyaspor formasıyla gösterdiği performans sayesinde dikkatleri çekti.

Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük ters köşe: İmzayı atacak…

Hollanda doğumlu ve AZ Alkmaar altyapısından çıkan 23 yaşındaki futbolcu, Fatih Tekke yönetiminde kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük ters köşe: İmzayı atacak…

Bu sezon Alanyaspor ile 37 resmi maçta görev yapan Oğuz Aydın, 12 gol ve 8 asistle oynuyor.

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