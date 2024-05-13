Giriş Tarihi: 13.05.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
18:36
Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük ters köşe: İmzayı atacak…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonun en parlayan isimlerinden birisi olan Alanyasporlu Oğuz Aydın, devleri peşine takmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile adı anılan 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu, kariyerinin en iyi dönemini bu sezon yaşıyor. 2021 yılından bu yana formasını giydiği Alanyaspor'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Oğuz Aydın, yaz transfer döneminde sürpriz bir takıma imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…