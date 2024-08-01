Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
10:20
SON DAKİKA HABERLERİ: Olimpiyatlara damga vurdu! Tüm dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor: O ayrıntı gündeme oturdu…
Son dakika haberleri… Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı. Dünyada gündeme oturan Yusuf Dikeç, eli cebindeyken yaptığı atışla yabancı medyanın da dikkatini üstüne çekti. İşte son dakika haberinin detayları…