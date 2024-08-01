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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Olimpiyatlara damga vurdu! Tüm dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor: O ayrıntı gündeme oturdu…
Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:20

SON DAKİKA HABERLERİ: Olimpiyatlara damga vurdu! Tüm dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor: O ayrıntı gündeme oturdu…

Son dakika haberleri… Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı. Dünyada gündeme oturan Yusuf Dikeç, eli cebindeyken yaptığı atışla yabancı medyanın da dikkatini üstüne çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Olimpiyatlara damga vurdu! Tüm dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor: O ayrıntı gündeme oturdu…

Son dakika haberleri… Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Olimpiyatlara damga vurdu! Tüm dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor: O ayrıntı gündeme oturdu…

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Olimpiyatlara damga vurdu! Tüm dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor: O ayrıntı gündeme oturdu…

Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Olimpiyatlara damga vurdu! Tüm dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor: O ayrıntı gündeme oturdu…

Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Olimpiyatlara damga vurdu! Tüm dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor: O ayrıntı gündeme oturdu…

OLİMPİYATLARDA 5. KEZ MÜCADELE ETTİ

Yusuf Dikeç, üst üste 5. kez olimpiyatlarda mücadele etti. Daha önce katıldığı 4 olimpiyatta madalya alamayan Dikeç, hedefine Paris 2024'te ulaştı.

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