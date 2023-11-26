AHMET ÇAKAR: "YILDIZLAR SAHAYA GERİ DÖNDÜ"

Galatasaray için harika bir antrenman maçı oldu dün gece.. İlk dakikadan son dakikaya kadar oyunu tümüyle kontrol eden, direkten dönen topları ve yakaladığı pozisyonlarla rakibini sürklase eden bir Galatasaray vardı sahada. Tabii bunda Alanyaspor'un bomboş bir takım olduğu, eski Alanyaspor'un da yerinde yeller estiği gerçeği var. Takım açısından ciddi bir tehlike var.