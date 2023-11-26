Giriş Tarihi: 26.11.2023 09:04
Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
09:09
Son dakika haberleri: Ömer Üründül'den Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Endişem var"
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u Icard, Mertens (2) ve Zaha'nın golleriyle 4-0 mağlup ederek Manchester United maçı öncesi moral depoladı. Maçta üstün taraf olan Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. SABAH Spor'un yazarları Ömer Üründül, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk karşılaşma sonrası çok çarpıcı sözler söyledi.