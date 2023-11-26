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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ömer Üründül'den Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Endişem var"
Giriş Tarihi: 26.11.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 09:09

Son dakika haberleri: Ömer Üründül'den Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Endişem var"

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u Icard, Mertens (2) ve Zaha'nın golleriyle 4-0 mağlup ederek Manchester United maçı öncesi moral depoladı. Maçta üstün taraf olan Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. SABAH Spor'un yazarları Ömer Üründül, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk karşılaşma sonrası çok çarpıcı sözler söyledi.

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Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! Endişem var

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan evindeki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.

Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! Endişem var

Cimbom, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Erman Toroğlu ve Ömer Üründül karşılaşmaş sonrası çok çarpıcı yorumlar yaptı.

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Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! Endişem var

AHMET ÇAKAR: "YILDIZLAR SAHAYA GERİ DÖNDÜ"

Galatasaray için harika bir antrenman maçı oldu dün gece.. İlk dakikadan son dakikaya kadar oyunu tümüyle kontrol eden, direkten dönen topları ve yakaladığı pozisyonlarla rakibini sürklase eden bir Galatasaray vardı sahada. Tabii bunda Alanyaspor'un bomboş bir takım olduğu, eski Alanyaspor'un da yerinde yeller estiği gerçeği var. Takım açısından ciddi bir tehlike var.

Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! Endişem var

"DÜNYADA EN İYİ FORVETLERDEN BİRİ"

Maçın antrenman maçı olmasından başka diğer güzel bir tarafı da özellikle bazı oyuncuların tekrar yıldızlaşmasıydı. Önce Mertens'ten bahsedelim… İki gol attı, bir de Icardi'yi mükemmel bir gol attırdı. Icardi, gerçekten ceza alanı içinde ne zaman nereye koşacağını, rakipten ne zaman ayrılacağını dünyada en iyi bilen forvetlerden biri.

Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! Endişem var

"NDOMBELE ÇOK DEĞİŞİK BİR OYUNCU..."

Ndombele ilk 11'de başladı. Çok değişik bir oyuncu, futbol bilgisi çok yüksek. Tek oynayıp hep doğru oynamaya çalışıyor ama fizik olarak asla yüksek seviyelerin oyuncusu değil. Fizik olarak toparladığında çok önemli katkı verecek. Maçın ilginç tarafı, hakemin sakatlığı. Kötü bir durum. Benim de hakemlik yaptığım yıllarda bir maçta yaşadığım sakatlık vardı.

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