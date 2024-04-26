Giriş Tarihi: 26.04.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
21:36
Son dakika haberleri: Panathinaikos’ta Fatih Terim için karar verildi! AEK maçından hemen sonra: Başkan tüm oyunculara iletti ve...
Son dakika haberleri… Kariyerinde büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un yolunu tutan Fatih Terim, takımıyla şampiyonluk mücadelesi veriyor. Şampiyonluğun play-off maçlarıyla belirlendiği Yunanistan Ligi'nde Terim'in öğrencileri AEK maçında ağır bir yenilgi aldı. Yunanistan basınında bu maçın ardından Fatih Terim'e sert eleştiriler yapılırken flaş bir haber de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…