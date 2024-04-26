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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Panathinaikos’ta Fatih Terim için karar verildi! AEK maçından hemen sonra: Başkan tüm oyunculara iletti ve...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 21:32 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 21:36

Son dakika haberleri: Panathinaikos’ta Fatih Terim için karar verildi! AEK maçından hemen sonra: Başkan tüm oyunculara iletti ve...

Son dakika haberleri… Kariyerinde büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un yolunu tutan Fatih Terim, takımıyla şampiyonluk mücadelesi veriyor. Şampiyonluğun play-off maçlarıyla belirlendiği Yunanistan Ligi'nde Terim'in öğrencileri AEK maçında ağır bir yenilgi aldı. Yunanistan basınında bu maçın ardından Fatih Terim'e sert eleştiriler yapılırken flaş bir haber de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Panathinaikos’ta Fatih Terim için karar verildi! AEK maçından hemen sonra: Başkan tüm oyunculara iletti ve...

Son dakika haberleri… Teknik direktörlük kariyeri boyunca Galatasaray ile başarıdan başarıya koşan Fatih Terim, sürpriz bir kararla Yunanistan Ligi'nden Panathinaikos'un başına geçti.

Son dakika haberleri: Panathinaikos’ta Fatih Terim için karar verildi! AEK maçından hemen sonra: Başkan tüm oyunculara iletti ve...

Yeni takımıyla devre arası transfer dönemini de geçiren Terim, inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.

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Son dakika haberleri: Panathinaikos’ta Fatih Terim için karar verildi! AEK maçından hemen sonra: Başkan tüm oyunculara iletti ve...

Şampiyonun play-off maçlarıyla belirlendiği Yunanistan'da son olarak AEK deplasmanından 3-0'lık ağır bir yenilgiyle dönen Panathinaikos'ta eleştiri okları Fatih Terim'e yöneldi.

Son dakika haberleri: Panathinaikos’ta Fatih Terim için karar verildi! AEK maçından hemen sonra: Başkan tüm oyunculara iletti ve...

Yunan basını deneyimli teknik direktör için sert yorumlarda bulunurken şampiyonluk şansının da bir hayli azaldığı belirtildi.

Son dakika haberleri: Panathinaikos’ta Fatih Terim için karar verildi! AEK maçından hemen sonra: Başkan tüm oyunculara iletti ve...

Ancak geçtiğimiz gün oynanan AEK maçının ardından açıklamalarda bulunan Terim, şampiyonluk için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

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