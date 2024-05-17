Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
10:10
Son dakika haberleri: Panathinaikos'ta şok! Fatih Terim ayrıldığını açıkladı: "Dün akşam..."
Son dakika haberleri: Uzun bir aradan sonra teknik direktörlüğe dönen Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'a sürpriz bir imza atmıştı. Yunanistan Süper Lig play-off'larında Panathinaikos, çarşamba günü Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'a 4-1 yenilmiş ve şampiyonluk şansını kaybetmişti. Fatih Terim ise bugün takımdan ayrıldığını açıkladı. İşte deneyimli hocanın paylaştığı o yazı...