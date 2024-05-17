AYRILIĞI BU SÖZLERLE AÇIKLADI: "DÜN AKŞAM..."

Panathinaikos'tan ayrıldığını açıklayan teknik direktör Fatih Terim şunları söyledi: "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı."