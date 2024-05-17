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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Panathinaikos'ta şok! Fatih Terim ayrıldığını açıkladı: "Dün akşam..."
Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 10:10

Son dakika haberleri: Panathinaikos'ta şok! Fatih Terim ayrıldığını açıkladı: "Dün akşam..."

Son dakika haberleri: Uzun bir aradan sonra teknik direktörlüğe dönen Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'a sürpriz bir imza atmıştı. Yunanistan Süper Lig play-off'larında Panathinaikos, çarşamba günü Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'a 4-1 yenilmiş ve şampiyonluk şansını kaybetmişti. Fatih Terim ise bugün takımdan ayrıldığını açıkladı. İşte deneyimli hocanın paylaştığı o yazı...

Son dakika haberleri: Panathinaikos’ta şok! Fatih Terim ayrıldığını açıkladı: Dün akşam...

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi.

Son dakika haberleri: Panathinaikos’ta şok! Fatih Terim ayrıldığını açıkladı: Dün akşam...

Dün Yunan basınında çıkan haberlerde, Teknik Direktör Fatih Terim ile Panathinaikos'un yolları ayıracağı yazılmıştı.

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Son dakika haberleri: Panathinaikos’ta şok! Fatih Terim ayrıldığını açıkladı: Dün akşam...

FATİH TERİM AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Fatih Terim, Panathinaikos Başkanı Alafouzos ile yapılan görüşme sonrasında gelecek sezon planlarının uyuşmaması nedeniyle yolların ayrıldığını açıkladı.

Son dakika haberleri: Panathinaikos’ta şok! Fatih Terim ayrıldığını açıkladı: Dün akşam...

AYRILIĞI BU SÖZLERLE AÇIKLADI: "DÜN AKŞAM..."

Panathinaikos'tan ayrıldığını açıklayan teknik direktör Fatih Terim şunları söyledi: "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı."

Son dakika haberleri: Panathinaikos’ta şok! Fatih Terim ayrıldığını açıkladı: Dün akşam...

"Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı."

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